  2. إسرائيليات
  3. أخبار

لأول مرة منذ أكتوبر: 2279 إصابة بكورونا بالبلاد في يوم واحد

تاريخ النشر: 15/12/2020 - 09:07

لأول مرة منذ أكتوبر: 2279 إصابة بكورونا بالبلاد في يوم واحد
تسجيل معدل قياسي يومي بإصابات كورونا (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

سجلت 2279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، أمس الإثنين، وذلك لأول مرة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث تم تسجيل أكثر من 2000 إصابة في يوم واحد، فيما تواصل نتائج فحوصات كورونا الموجبة بالارتفاع لتصل إلى 3.2%، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل معدل قياسي يومي بالإصابات، وذلك لأول مرة منذ 14 تشرين الأول/أكتوبر، إذ تجاوزت الإصابات حاجز الـ2000 إصابة يوميا، وعليه، كثفت الوزارة من الفحوصات بظل انتشار الفيروس، وأجرت، أمس الإثنين، بالتعاون مع صناديق المرضى المختلفة 72 ألفا من فحوصات كورونا، وأظهرت النتائج أن 3.2% من الفحوصات كانت موجبة.

ويرقد في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد المئات من المصابين، بينهم 344 مصابا بحالة خطيرة و130 تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، حيث يلاحظ الارتفاع المتواصل في عدد الإصابات التي يتم تسريرها بالمتشفيات، وكذلك الارتفاع في الإصابات الخطيرة.

وارتفعت وفيات كورونا إلى 3004 حالة وفاة، بعد تسجيل 5 وفيات بالساعات الأخيرة، فيما تواصل الإصابات النشطة بالارتفاع لتصل 18651 إصابة نشطة، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس بالبلاد منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس الماضي 360279 إصابة، بغالبيتها العظمى كانت طفيفة وأخضعت للرعاية الطبية من خلال الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي.

حتى نهاية الشهر: إصابات كورونا ستتخطى حاجز الـ2500 يوميا

وتشير تقديرات "مركز المعلومات والمعرفة الوطني للحرب على كورونا" التابع لقسم الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، إن الإصابات اليومية بفيروس كورونا ستتخطى حاجز الـ2500 إصابة حتى نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وفي ظل الارتفاع في إصابات كورونا ومؤشر العدوى، يتوقع أن يتم الشروع بإجراءات للحد من انتشار الفيروس وقطع سلسلة العدوى، وذلك بموجب القرارات التي اعتمدتها الحكومة في مؤخرا، حيث أوضحت في قرارها من الأسبوع الماضي أنه بحال وصل معدل الإصابات اليومي إلى 2500 إصابة أو بحال ارتفع مؤشر العدوى والإصابة إلى 1.32، سيتم فرض تقييدات مشددة لمدة 3 أسابيع.

وبحسب التقييدات والإجراءات المشددة، فإن أماكن العمل التي تستقبل الجمهور ستتوقف عن استقبال الجمهور، وسيتم تعليق التعليم الوجاهي في مختلف المراحل التعليمية باستثناء الروضات وجيل الطفولة المكبرة، وذلك في البلدات المصنفة حمراء وبرتقالية، وسيتم تشديد القيود على القادمين من خارج البلاد، والحد من التجمهر، بالسماح التواجد لـ10 أشخاص في مكان وقاعة مغلقة، بينما يسمح التجمهر لـ20 في الأماكن المفتوحة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كورونا في إسرائيل
#فيروس كورونا
#مؤشر العدوى
#إصابات كورونا
#فحوصات موجبة

حوارات

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد
د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد

2020-11-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أسبوع لحل الكنيست: الليكود يضع شروطا تعجيزية أمام "كاحول لافان"
أسبوع لحل الكنيست: الليكود يضع شروطا تعجيزية أمام "كاحول لافان"

2020-12-15

وقف استخدام آلية الشاباك لرصد مخالطين لمرضى كورونا
وقف استخدام آلية الشاباك لرصد مخالطين لمرضى كورونا

2020-12-15

هزة أرضية بقوة 3.8 تضرب جنوبي البلاد
هزة أرضية بقوة 3.8 تضرب جنوبي البلاد

2020-12-15

الأكثر قراءة

قرار من القيادة الفلسطينية يمنع انتقاد المطبّعين

قرار من القيادة الفلسطينية يمنع انتقاد المطبّعين

2020-12-14
الشرطة الإسرائيلية تستخدم نظاما سريا للتجسس على مواطنين بالإنترنت

الشرطة الإسرائيلية تستخدم نظاما سريا للتجسس على مواطنين بالإنترنت

2020-12-14
تقرير: الوضع في جنوب سورية يتطلب تدخلا إسرائيليا

تقرير: الوضع في جنوب سورية يتطلب تدخلا إسرائيليا

2020-12-14
حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة حتى الأربعاء

حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة حتى الأربعاء

2020-12-14
بعد انضمامه لساعر: غانتس يقيل هندل من منصبه وزيرا للاتصالات

بعد انضمامه لساعر: غانتس يقيل هندل من منصبه وزيرا للاتصالات

2020-12-14