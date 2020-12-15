لأول مرة منذ أكتوبر: 2279 إصابة بكورونا بالبلاد في يوم واحد

سجلت 2279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، أمس الإثنين، وذلك لأول مرة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث تم تسجيل أكثر من 2000 إصابة في يوم واحد، فيما تواصل نتائج فحوصات كورونا الموجبة بالارتفاع لتصل إلى 3.2%، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل معدل قياسي يومي بالإصابات، وذلك لأول مرة منذ 14 تشرين الأول/أكتوبر، إذ تجاوزت الإصابات حاجز الـ2000 إصابة يوميا، وعليه، كثفت الوزارة من الفحوصات بظل انتشار الفيروس، وأجرت، أمس الإثنين، بالتعاون مع صناديق المرضى المختلفة 72 ألفا من فحوصات كورونا، وأظهرت النتائج أن 3.2% من الفحوصات كانت موجبة.

ويرقد في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد المئات من المصابين، بينهم 344 مصابا بحالة خطيرة و130 تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، حيث يلاحظ الارتفاع المتواصل في عدد الإصابات التي يتم تسريرها بالمتشفيات، وكذلك الارتفاع في الإصابات الخطيرة.

وارتفعت وفيات كورونا إلى 3004 حالة وفاة، بعد تسجيل 5 وفيات بالساعات الأخيرة، فيما تواصل الإصابات النشطة بالارتفاع لتصل 18651 إصابة نشطة، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس بالبلاد منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس الماضي 360279 إصابة، بغالبيتها العظمى كانت طفيفة وأخضعت للرعاية الطبية من خلال الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي.

حتى نهاية الشهر: إصابات كورونا ستتخطى حاجز الـ2500 يوميا

وتشير تقديرات "مركز المعلومات والمعرفة الوطني للحرب على كورونا" التابع لقسم الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، إن الإصابات اليومية بفيروس كورونا ستتخطى حاجز الـ2500 إصابة حتى نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وفي ظل الارتفاع في إصابات كورونا ومؤشر العدوى، يتوقع أن يتم الشروع بإجراءات للحد من انتشار الفيروس وقطع سلسلة العدوى، وذلك بموجب القرارات التي اعتمدتها الحكومة في مؤخرا، حيث أوضحت في قرارها من الأسبوع الماضي أنه بحال وصل معدل الإصابات اليومي إلى 2500 إصابة أو بحال ارتفع مؤشر العدوى والإصابة إلى 1.32، سيتم فرض تقييدات مشددة لمدة 3 أسابيع.

وبحسب التقييدات والإجراءات المشددة، فإن أماكن العمل التي تستقبل الجمهور ستتوقف عن استقبال الجمهور، وسيتم تعليق التعليم الوجاهي في مختلف المراحل التعليمية باستثناء الروضات وجيل الطفولة المكبرة، وذلك في البلدات المصنفة حمراء وبرتقالية، وسيتم تشديد القيود على القادمين من خارج البلاد، والحد من التجمهر، بالسماح التواجد لـ10 أشخاص في مكان وقاعة مغلقة، بينما يسمح التجمهر لـ20 في الأماكن المفتوحة.