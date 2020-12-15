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هزة أرضية بقوة 3.8 تضرب جنوبي البلاد

تاريخ النشر: 15/12/2020 - 07:09

هزة أرضية بقوة 3.8 تضرب جنوبي البلاد
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

ضرب زلزال بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، في عمق البحر الأحمر قبالة شواطئ أم الرشراش (إيلات) جنوبي البلاد.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية أن الزلزال وقع على بعد 19 كيلومتر شمال شرق مدينة إيلات عند الساعة الرابعة والنصف فجرا، حيث أفاد العديد من السكان في المنطقة بأنهم شعروا بالهزة الأرضية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي أن مركز الهزة كان في المنطقة الحدودية الأردنية والسعودية على بعد 11 كيلومترا من العقبة، وعمقها بحسب تقديرات هيئة المسح يبلغ 20 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن خسائر في الأرواح والممتلكات أو أضرار مادية نتجت عن الزلزال.

وقبل 10 أيام ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، في عمق البحر الأبيض قبالة السواحل الغربية لتركيا، وشعر به سكان شمالي البلاد.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية، أن الزلزال وقع على بعد 436 كيلومترا شمال غرب سواحل نهاريا، وقالت إن قوته وصلت إلى 4.8 درجات على مقياس ريختر.

وخلال العام الجاري ضربت عدة هزات أرضية البلاد، حيث تمركز في جنوبي وشمالي البلاد ومنطقة البحر الميت، وسواحل البحر، وتراوحت قوة الزلازل بين 3.6 درجة على سلم ريختر إلى 5.6 درجة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#زلزال
#هزة أرضية
#إيلات
#أم الرشراش
#هيئة المسح الجيولوجي

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