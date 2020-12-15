"لجم مشدد" بالتزامن مع بدء التطعيم: أية أمراض مزمنة عانى منها ضحايا كورونا؟

أظهر تحليل معطيات الوفيات من جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل، أن الضحايا كانوا يعانون بشكل أساسي من ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب، وذلك بحسب البيانات الرسمية الإسرائيلية التي حصلت عليها صحيفة "هآرتس" ونشرتها عبر موقعها الإلكتروني، مساء الثلاثاء.

وشملت المعطيات 3,004 حالات وفاة وهي الحصيلة الإجمالية للوفيات المسجلة حتى مساء الإثنين، علما بأنها ارتفعت اليوم إلى 3,014 بعد تسجيل 10 وفيات جديدة من جراء الفيروس. وتضمنت البيانات الأمراض المزمنة التي عانى منها الضحايا، والفئات العمرية والمنطقة التي كانوا يعيشون فيها.

وأوضحت المعطيات أن وفيات كورونا كانت أوسع انتشارا لدى كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة منشرة بين أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فيما فوق. وبيّنت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة أن معدل أعمار وفيات كورونا في إسرائيل بلغ 79 عاما.

وبحسب المعطيات، فإن الفئة العمرية ذات أعلى معدل وفيات تتراوح بين 80 و89 عاما، إذ بلغ عدد الوفيات في هذه الفئة العمرية 1022 حالة، ما يعادل نحو ثلث الحالات؛ تليها الفئة العمرية 70-79 عامًا، ويشكلون 759 من الضحايا، يليها من تبلغ أعمارهم 90 عامًا فما فوق، بواقع 613 حالة وفاة في هذه الفئة.

وأظهرت المعطيات أن 34% من وفيات كورونا (1019 حالة وفاة) عانوا من ارتفاع ضغط الدم؛ فيما عانت 25% (750) من الحالات من الإصابة بداء السكري؛ و21% من الحالات (246) من أمراض في القلب والأوعية الدموية؛ و8% من الحالات (99) من مرض رئوي مزمن؛ و3% من الحالات عانت من تثبيط مناعي نتيجة عن زرع أعضاء أو العلاج من الأورام؛ وعانت 1% (31 حالة وفاة) من الحالات من مرض مزمن في الكبد. وفي بعض الحالات عانى المرضى من عدة أمراض في مزمنة في آن واحد.

وشملت التجارب السريرية التي أجرتها شركة "فايزر" في إطار تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، جميع العينات المرضية والعمرية المذكورة، كما شملت التجارب التي أجرتها شركة "موديرنا" للقاحات التي طورتها جميع هذه الفئات. وأعلنت شركة "فايزر" الأميركية أن اللقاح الذي طورته بالشراكة مع شركة "بيونتك" الألمانية، أن لقاحها أظهر أيضًا فعالية عالية بين أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق.

ووفقا للجنة التفضيلات التابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية، تعتزم السلطات الإسرائيلية بدء حملة التلقيح بتطعيم الأشخاص الذين يبلغون من العمر 80 عامًا فما فوق (حوالي 250 ألف شخص من سكان إسرائيل)، مع منح الأولوية لـ160 ألف مقيم وعامل صحي في دور رعاية المسنين.

ويُظهر التوزيع الجغرافي للمعطيات الرسمية أن القدس هي المدينة التي سجلت أكبر عدد من وفيات كورونا، بواقع 358 حالة، تليها تل أبيب بـ180 حالة، ثم بني براك بـ146 حالة، تليها بات يام (123 حالة)، وحيفا (113) وأسدود (103). وتظهر المعطيات أن شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي شهد تسجيل أعلى نسب وفيات بكورونا (957 حالة)، في حين شهد أيلول/ سبتمبر الماضي تسجيل 649 حالة وفاة، و389 حالة وفاة في آب/ أغسطس، و311 في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي؛ فيما سجلت 134 حالة وفاة منذ بداية كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

"لجم مشدد" سيفرض بعد أسبوع أو 10 أيام

وفي هذه الأثناء، رجّح مسؤولون في وزارة الصحة الإسرائيلية، أن يتم فرض إجراء "لجم مشدد"، الذي يشمل إغلاق المتاجر وجهاز التعليم في المدن والبلدات الحمراء والبرتقالية، خلال أسبوع أو 10 أيام، فيما تنطلق حملة التطعيم بلقاح كورونا خلال الأسبوع المقبل.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الصحة، يولي إدلشتاين، يعتزمان أن يكونا أو من يتلقى اللقاح، وذلك مساء يوم السبت المقبل.

وأخطر المسؤولون في وزارة الصحة، صناديق المرضى في البلاد، عن بدء حملة التطعيم يوم الأحد المقبل، في المستشفيات الكبيرة. وفيما لم توضح السلطات المستشفيات التي ستشهد بدء حملة التطعيم، أشارت التقارير إلى أنها تشمل المستشفيات: "شيبا"، "سوروكا"، "إيخيلوف"، "هداسا عين كارم"، "بيلينسون" و"رامبام".

وفي مقابلة مع القناة العامة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، قال مدير عام وزارة الصحة، حيزي ليفي، أن صناديق المرضى ستنضم إلى حملة التطعيم، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 23 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وقال ليفي: "من المحتمل أن نبدأ يوم الأحد بصناديق المرضى والمستشفيات. سنبدأ بعدد صغير نسبيًا من المستشفيات ونبني القدرات تدريجيًا. نريد أن نصل إلى أكبر عدد من الأشخاص الملقحين ضد فيروس كورونا".

ووفقًا لتقديرات كبار المسؤولين في وزارة الصحة، من المتوقع أن تصل إسرائيل إلى حالة مناعة القطيع في حزيران/ يونيو المقبل، مع تطعيم 5.5 مليون مواطن - 60% من السكان.

ويعتمد هذا التقدير على تحقيق الأهداف التي حددتها وزارة الصحة: ​​60 ألف تطعيم في اليوم، وتطعيم مليون شخص شهريًا، وبحلول شباط/ فبراير المقبل من المتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم مليون شخص - بعد تلقي جرعتين من اللقاح، وبحلول نيسان/ أبريل المقبل سيكون ربع السكان قد تلقوا اللقاح ضد كورونا.