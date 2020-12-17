برنامج حزب ساعر: توسيع الاستيطان وتعزيز يهودية إسرائيل

تقضي أهداف البرامج السياسي للحزب الجديد الذي أسسه غدعون ساعر، بعد انشقاقه عن حزب الليكود، بتشجيع الاستيطان في الضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلتين، وكذلك في الجليل والنقب في إطار مخطط إسرائيل العنصري.

وسجل ساعر حزبه، "أمل جديد – الوحدة لإسرائيل"، لدى مسجل الأحزاب اليوم، الخميس. وبين أهداف هذا الحزب، التي جرى تقديمها إلى مسجل الأحزاب، "تشجيع الاستيطان والزراعة في الجليل والقب، في السامرة ويهودا، من هضبة الجولان وعلى طول نهر الأردن والأغوار".

وذكر أهدافا أخرى لهذا الحزب، بينها "العمل من أجل ترسيخ هوية إسرائيل كدولة الشعب اليهودي، والدفاع عن قيمها كدولة قومية للشعب اليهودي" وادعى أن إسرائيل "تحافظ على حقوق الإنسان" رغم أن نظامها بات يوصف بأنه نظام أبرتهايد.

ويدعو هذا الحزب إلى خطوات من أجل "تطبيق الحقوق الطبيعية والتاريخية للشعب اليهودي في أرض إسرائيل".

وأعلنت عضو الكيست يِفعات شاشا – بيطون، من حزب الليكود، عن انضمامها إلى حزب ساعر، أول من أمس. وقال ساعر إنها ستحل في المكان الثاني في لائحة الحزب الانتخابية، وستكون نائبته في حال تولى ساعر منصب رئيس الحكومة.

ويسعى ساعر إلى ضم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزكوت، إلى حزبه. ولم يعلن الأخير حتى الآن عن عزمه دخول الحلبة السياسية رسميا. وحسب القانون، فإنه لن يتمكن من تولي منصب وزاري حتى نيسان/أبريل العام 2022.