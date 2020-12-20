الصحة الإسرائيلية:24077 حالة نشطة بكورونا بعد تسجيل 1866 إصابة جديدة

سجلت 1866 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، في وقت يتواصل الارتفاع بنتائج الفحوصات الموجبة والحالات النشطة إلى جانب الإصابات الخطيرة التي تم تسريرها في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

وفي ظل انتشار فيروس كورونا، كثفت وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى من إجراء فحوصات كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة، حيث تم، أمس السبت، إجراء نحو 62 ألف فحص كورونا، أظهرت النتائج بأن 3.1% منها كانت موجبة.

ومع تسجيل 1866 إصابة جديدة بالفيروس، ارتفع إجمالي الإصابات النشطة إلى 24077 إصابة، بينما بلغ إجمال الإصابات التي سجلت في البلاد منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس الماضي، 373368 إصابة بغالبيتها العظمى كانت طفيفة وأخضعت للعلاج من خلال الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3074 حالة وفاة.

ويرقد في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد 806 إصابات بالفيروس، منها 447 إصابة وصفت بالخطيرة و110 من المصابين تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.