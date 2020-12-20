  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الصحة الإسرائيلية:24077 حالة نشطة بكورونا بعد تسجيل 1866 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 20/12/2020 - 08:40

الصحة الإسرائيلية:24077 حالة نشطة بكورونا بعد تسجيل 1866 إصابة جديدة
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

سجلت 1866 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، في وقت يتواصل الارتفاع بنتائج الفحوصات الموجبة والحالات النشطة إلى جانب الإصابات الخطيرة التي تم تسريرها في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

وفي ظل انتشار فيروس كورونا، كثفت وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى من إجراء فحوصات كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة، حيث تم، أمس السبت، إجراء نحو 62 ألف فحص كورونا، أظهرت النتائج بأن 3.1% منها كانت موجبة.

ومع تسجيل 1866 إصابة جديدة بالفيروس، ارتفع إجمالي الإصابات النشطة إلى 24077 إصابة، بينما بلغ إجمال الإصابات التي سجلت في البلاد منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس الماضي، 373368 إصابة بغالبيتها العظمى كانت طفيفة وأخضعت للعلاج من خلال الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3074 حالة وفاة.

ويرقد في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد 806 إصابات بالفيروس، منها 447 إصابة وصفت بالخطيرة و110 من المصابين تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص


حوارات

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إسرائيل تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا
إسرائيل تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

2020-12-20

"تقدّم حذر" لحلّ الأزمة بين "كاحول لافان" والليكود
"تقدّم حذر" لحلّ الأزمة بين "كاحول لافان" والليكود

2020-12-19

الاحتلال يحقّق في عدم إطلاق جندي النار على فلسطيني
الاحتلال يحقّق في عدم إطلاق جندي النار على فلسطيني

2020-12-19

الأكثر قراءة

القتل يهزّ باقة وجت ويوحّدهما: اجتماع تشاوري وترقب لوصول جثامين الضحايا

القتل يهزّ باقة وجت ويوحّدهما: اجتماع تشاوري وترقب لوصول جثامين الضحايا

2020-12-19
جرائم القتل في المجتمع العربي: 14 ضحية منذ مطلع الشهر

جرائم القتل في المجتمع العربي: 14 ضحية منذ مطلع الشهر

2020-12-19
توصيات إسرائيلية لإدارة بايدن:

توصيات إسرائيلية لإدارة بايدن: "اتفاق شامل مع إيران خلال أشهر"

2020-12-19

"نفاد لقاحات كورونا في صناديق المرضى"

2020-12-19
الناصرة: بركة رئيسًا للمتابعة لولاية أخرى

الناصرة: بركة رئيسًا للمتابعة لولاية أخرى

2020-12-19