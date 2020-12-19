جونسون: سلالة جديدة من كورونا "أسرع انتشارًا"

تحدّث رئيس الحكومة البريطانيّة، بوريس جونسون، اليوم، السبت، عن "سلالة جديدة" من فيروس كورونا المستجد تنتشر "بسهولة أكبر بكثير".

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واستدرك جونسون، في مؤتمر صحافي، أنّه "لا يوجد ما يشير إلى أن السلالة الجديدة أكثر فتكًا أو تسبّب أعراضًا مَرضية أكثر خطورة"، أو تقلل من فعالية اللقاحات.

وأعاد جونسون فرض الإغلاق في لندن وجنوب شرق إنكلترا اعتبارًا من غدٍ، الأحد، ما يعني عدم إمكانية اجتماع العائلات خلال عيد الميلاد، في محاولة لوقف ارتفاع الإصابات المنسوب إلى سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، السبت، أعلن كبير الأطباء في بريطانيا، كريس ويتي، أن "طفرة جديدة من فيروس كورونا تم الكشف عنها في بلاده، وتنتشر بسرعة كبيرة"، وأضاف ويتي أن "السلطات الطبية البريطانية نبهت منظمة الصحة العالمية بسرعة تفشي الطفرة الجديدة وتواصل تحليل المعطيات الواردة لتحسين فهمها للواقع".

وقال جونسون إن "تجمعات عيد الميلاد لا يمكن أن تتم، وعلى المتاجر التي تبيع سلعًا غير أساسية في لندن وجنوب إنكلترا، الإغلاق، لاحتواء تفشي الوباء".

وأوضح جونسون أن "العاصمة لندن ومقاطعات جنوبية من إنكلترا ستنتقل من مستوى الطوارئ الثالث إلى الرابع، الذي يتطلب إغلاق كل المتاجر غير الأساسية، وصالونات الحلاقة، وأماكن الترفيه المغلقة، وذلك اعتبارا الأحد".

وحتى مساء السبت، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، في بريطانيا 67 ألفاً و75 شخصًا، بينما تجاوزت الإصابات مليونين و4 آلاف حالة، بحسب موقع "وورلد ميتر" المعني برصد ضحايا الوباء بالعالم.