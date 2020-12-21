صادقت لجنة الكنيست، اليوم الإثنين، على مشروع قانون يتيح تأجيل إقرار الميزانية العامة الإسرائيلية، ليتم عرضه لتصويت الهيئة العامة للكنيست في قراءة أولى، وذلك قبل 48 ساعة من انتهاء المهلة القانونية.

وسيعرض مقترح القانون في وقت متأخر من مساء اليوم، الإثنين، على جدول أعمال الكنيست، وذلك بغية التصويت عليه بالقراءة الأولى؛ وبما أن الحديث يدور حول تعديل "قانون أساس" فإن ذلك يتطلب الحصول على أغلبية خاصة من 61 عضو كنيست.

وينص مشروع القانون على تأجيل المصادقة على ميزانية العام 2020 إلى 31.12.20، كما ينص القانون على تأجيل التصويت على ميزانية العام 2021 إلى الخامس من كانون الثاني/ يناير المقبل.

يذكر أن الموعد القانوني النهائي لإقرار الميزانية ليل الثلاثاء - الأربعاء المقبل، وبحسب القانون، فإنه إذا لم تتم المصادقة على ميزانية عامة حتى ذلك الحين، أو تعديل القانون ليسمح بالتأجيل، يُحل الكنيست تلقائيا وتجرى انتخابات عامة جديدة في 23 آذار/ مارس المقبل.

وقال بيان "كاحول لافان" إن هدف التمديد (تأجيل المهلة القانونية لإقرار الميزانية) هو استمرار المباحثات مع الليكود؛ علما بأن الكنيست كان قد صادق على مشروع قانون قدمه عضو الكنيست تسفيكا هاوزر، بتأجيل إقرار الميزانية لمدة 120 يوما، بعد فشل الحكومة في المصادقة عليها خلال المهلة المحددة في "قانون أساس: الكنيست" (في غضون 100 يوم من يوم تشكيل الحكومة).

صعوبات في تحصيل الأغلبية لتأجيل إقرار الميزانية.. فرص الانتخابات قائمة

وعلى الرغم من الإعلان الصادر عن كتلة "كاحول لافان" بشأن التوصل إلى تفاهمات مع حزب الليكود من أجل تشريع يؤجل حل الكنيست حتى 5 كانون الثاني/ يناير المقبل، بغية التوصل لتفاهمات للتصويت على ميزانية الدولة للعام 2021، إلا أن العديد من أعضاء الكنيست عن "كاحول لافان" من المتوقع أن يصوتوا ضد القانون، منهم أساف زامير وميشال كوتلر-وينش، ويمكن أيضا أن ينضم إليهما عضوا الكنيست رام شيفع وميكي حيموفيتش.

وكتبت عضو الكنيست كوتلر تغريدة على تويتر قالت فيها "لقد حان الوقت للعودة إلى الجمهور السيادة في الديموقراطية والسعي إلى الحسم".

وفي ظل الانشقاقات الأخير في الليكود (غدعون ساعر، ويفعات شاشا - بيطون)، ومكوث عضو الكنيست، دافيد بيتان، في المستشفى للعلاج من إصابته الأخيرى في كورونا، ورفض 4 أعضاء كنيست عن "كاحول لافان" دعم التأجيل، واحتمال تغيب عضة الكنيست، ميخال شير (الليكود)، لـ"دواع صحية"، وإصابة عضو الكنيست عن "يهودات هتوراه"، يعكوف آشر، وعضو الكنيست عن "كاحول لافان"، هيلا شاي - فازان، بفيروس كورونا، سيكون من الصعب على الليكود و"كاول لافان"، ضمان أغلبية 61 عضو كنيست للمصادقة على مشروع التأجيل، ما يُبقي على إمكانية حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات جديدة، قائمة.

غانتس يضع 5 شروط لـ"منع حل الكنيست"

وخلال جلسة لكتلة "كاحول لافان" البرلمانية، عقدت في أعقاب مصادقة لجنة الكنيست على مشروع قانون تأجيل إقرار الميزانية، قال وزير الأمن الإسرائيلي ورئيس "كاحول لافان"، إنه أحال خمسة مطالب إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لمواصلة الائتلاف ومنع حل الكنيست، بما في ذلك الإبقاء على وزير القضاء، آفي نيسانكورن في منصبه، وتجنب التغييرات "التي من شأنها الإضرار بسيادة القانون".

وقال غانتس: "إذا وافقوا على الشروط - سيحصلون (على دعم قائمته في التصويت على مشروع التأجيل)، إذا رفضوا - ستكون هناك انتخابات". وأوضح غانتس أن الشروط تشمل "ضمان إقرار ميزانية لعامين (2020 و2021)، والموافقة على أنظمة الحكومة، وإتمام جميع التعيينات المعطلة، وإلغاء جميع نقاط الخروج (التي تتيح لنتنياهو حل الكنيست وتفكيك الحكومة) لتجنب التناوب، وترك وزير القضاء في منصبه، وعدم إجراء تغييرات من شأنها الإضرار بسيادة القانون".

في غضون ذلك، يعتزم الليكود اليوم مقاطعة التصويت على اقتراحات سحب الثقة في الجلسة التي ستعقد بالهيئة العامة للكنيست، ويحتاج مقترح التصويت إلى ثقة 61 من أعضاء الكنيست، وبالتالي فإن مقاطعة الجلسة من قبل الليكود شكلية ورمزية.

من جانبه، وجه عضو الكنيست غدعون ساعر انتقادات شديدة اللهجة إلى "كاحول لافان" والليكود، قائلا إن "نهج الحكومة بكل ما يتعلق بمحاولة تشريع لتأجيل حل الكنيست بمثابة نهج مخجل، فمقترح التسوية ما هو ألا حل وهمي من قبل حكومة خيبت آمال المواطنين وتخشى الذهاب إلى انتخابات جديدة".