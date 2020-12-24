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استطلاع: الليكود يتراجع وفرص نتنياهو لتشكيل الحكومة تتقلص

تاريخ النشر: 24/12/2020 - 07:42

استطلاع: الليكود يتراجع وفرص نتنياهو لتشكيل الحكومة تتقلص
حظوظ نتنياهو لتشكيل الحكومة تتقلص (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أظهر استطلاع للرأي نشره "راديو 103"، اليوم الخميس، تراجع عدد مقاعد حزب الليكود وتقليص فرص رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لتشكيل الحكومة المقبلة، فيما يعزز حزب "تيكفا حدشا" (أمل جديد) برئاسة غدعون ساعر، من عدد مقاعده على حساب القواعد الانتخابية لحزب الليكود.

ويأتي هذا الاستطلاع بعد إعلان الوزير، زئيف إلكين، مساء الأربعاء، استقالته من حكومة نتنياهو، وانشقاقه عن الليكود والانضمام إلى حزب ساعر.

ووفقا لاستطلاع الرأي الذي أجراه "بانليس بوليتكس"، فإن حزب ساعر عزز من قوته الانتخابية على حساب حزب الليكود بعد إعلان إلكين، بحيث تقلصت الفوارق بين الحزبين لثلاثة مقاعد، فيما تزداد الفرص لتشكيل حكومة من دون نتنياهو والليكود.

ويظهر الاستطلاع أنه لأول مرة يسجل حزب الليكود تراجعا جوهريا بحصوله على 25 مقعدا، بينما حزب "تيكفا حدشا" سيحصل على 22 مقعدا بحال أجريت الانتخابات اليوم.

بينما سيحصل حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينت، الذي أعلن عن التنافس على رئاسة الحكومة على 15 مقعدا، كما سيحصل حزب "يش عتيد" على 15 مقعدا، بينما القائمة المشتركة 11 مقعدا.

ويظهر الاستطلاع حفاظ الأحزاب الحريدية على قوتها، بحيث يحصل "شاس" على 8 مقاعد و"يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، كما "يسرائيل بيتنو" برئاسة أفيغدور ليبرمان سيحصل على 7 مقاعد، وحزب ميرتس 6 مقاعد، بينما يواصل حزب "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس بالانهيار بحصول على 4 مقاعد فقط.

ويظهر الاستطلاع أن توزيع المقاعد يؤثر بشكل جوهري على المعسكرات، بحيث أن المعسكر المعارض لنتنياهو يعزز من قوته وعدد مقاعده ما يعزز فرصه لتشكيل الحكومة بدون نتنياهو.

بينما المعسكر الداعم لنتنياهو (الليكود وشاس ويهدوت هتوراة)، سيتراجع وسيحصل على 40 مقعدا فقط، بعد أن منحته استطلاعات الراي قبل أيام 46 مقعدا. بدون "يمينا" الذي سيحصل على 15 مقعدا.

بينما كتلة مانعة التي تعطل نتنياهو من تشكيل الحكومة ستحصل على 65 مقعدا، وتضم هذه الكتلة، حزب ساعر، و"يش عتيد" والقائمة المشتركة، و"كاحول لافان"، و"يسرائيل بيتنو" وميرتس.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص


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