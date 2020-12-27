الصحة الإسرائيلية: 35525 حالة نشطة بكورونا بعد تسجيل 2630 إصابة جديدة

سجلت 2630 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، أمس السبت، في مؤشر لاستمرار ارتفاع الفحوصات الموجبة والحالات النشطة، وذلك عشية الإغلاق الثالث الذي سيدخل حيز التنفيذ مساء اليوم الأحد، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية.

ويلاحظ الارتفاع المتواصل في المعدل اليومي فلإصابات، وكذلك في عدد الحالات الخطيرة التي ترقد في المستشفيات والارتفاع كذلك في مؤشر العدوى والإصابة، فيما بلغت وزارة الصحة عن اكتشاف العديد من الإصابات بسلالة كورونا الجديدة.

وفي ظل تسجيل معدل قياسي بالإصابات، تواصل وزارة الصحة إلى جانب حملة التطعيم من الفيروس، إجراء فحوصات لاكتشاف كورونا، حيث أجري، أمس السبت، 64662 فحصا، أظهرت النتائج أن 4.1% من الفحوصات موجبة.

ويرقد في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد، 1054 مصابا، بينهم 584 مصابا بحالة خطيرة و133 تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ومنذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا في البلاد في آذار/مارس الماضي، بلغ إجمالي وفيات كورونا 3210 حالة وفاة، بينما إصابات كورونا بلغت 399642 إصابة منها 35525 إصابة نشطة.

نحمان إش: كورونا سيبقى معنا لعدة سنوات

وتأتي هذه المعيطات، عشية دخول الإغلاق الثالث حيز التنفيذ مساء اليوم الأحد، ولانطلاق حملة التطعيم من الفيروس، والتحضير لتوسيع دائرة التطعيم وافتتاح المزيد من المراكز في البلاد لإعطاء اللقاح ضد كورونا، حيث تشير تقديرات الصحة أنه بحلول آذار/مارس 2021، سيحصل 4 مليون من موطني الدولة على التطعيم.

وقال منسق مكافحة كورونا في الحكومة الإسرائيلية، نحمان إش، في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، إن الإغلاق الثالث، سوف يستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع وإن فيروس كورونا سوف يبقى معنا عده سنوات".

أما بخصوص الوباء والعدوى، أضاف منسق كورونا إننا "سوف نتمكن من إيقافه وقطع سلسلة العدوى في منتصف العام المقبل"، مشيرا إلى أنه لابد من زيادة التطعيمات في المجتمع العربي.

وناشد إبناء المجتمع العربي بأن يتوجهوا إلى أخذ التطعيمات ضد الفيروس، وذلك بهدف التغلب على الوباء.

وفيما يتعلق بالإغلاق قال إش إن "هذا الإغلاق يرمي إلى الحد من حجم تفشي الفيروس في البلاد".