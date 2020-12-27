نقابة المعلمين تهدد بالإضراب بحال عدم تطعيم طواقم التعليم

أعلنت نقابة المعلمين في المدارس الابتدائية اليوم، الأحد، عن نزاع عمل يمكن أن يقود لاحقا إلى إضراب عن العمل ووقف التعليم، وذلك في حال امتناع وزارة الصحة عن تطعيم المعلمين بلقاح كورونا. وقالت سكرتيرة النقابة، يافّا بن دافيد، خلال اجتماع لجنة التربية والتعليم في الكنيست، إنه إذا أرادوا استمرار التعليم بشكل منتظم، عليهم أن يهتموا بتطعيم المعلمين في أقرب وقت.

وجاءت أقوال بن دافيد بعدما قررت اللجنة البرلمانية إلغاء قرار الحكومة وإعادة طلاب صفوف الخامس حتى العاشر إلى الدوام المدرسي خلال الإغلاق الثالث الذي يدخل حيز التنفيذ مساء اليوم.

وأوعز وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، لمدير عام وزارته، بروفيسور حيزي ليفي، ببحث إمكانية تطعيم المعلمين خلال الأسبوع الحالي. لكن ليفي قال، اليوم، إنه لا يوجد عدد كاف من اللقاحات في هذه المرحلة.

وعقبت بن دافيد بالقول "أعطوا التطعيم لجميع هؤلاء المعلمين، وعندما تتوفر لقاحات للجميع افتحوا جهاز التعليم كله. فالمعلمون في حالة خوف رهيب"، واضافت أنها أوعزت للمستشارين القانونيين لنقابة المعلمين بالإعلان عن نزاع عمل في حال عدم خروج حملة تطعيم المعلمين إلى حيز التنفيذ.

وأوعز ليفي للمديرين العامين لمستشفى "شاعريه تسيدك" ومستشفى "هداسا عين كارم" في القدس بمنع تطعيم المعلمين، بعدما كان يفترض البدء اليوم بتطعيم معلمين في منطقة القدس. وقال ليفي إنه "يتم حاليا تطعيم المجموعات في خطر، من أبناء 60 عاما فما فوق. ولن يتم تطعيم مجموعات لم تتم الإشارة إليها من حيث الأولوية. ولا توجد في هذه المرحلة مصادقة على ذلك ولا يوجد كمية لقاحات كافية لهذه المرحلة. ولن يتم تطعيم معلمين وأفراد أسرهم دون سن 60 عاما". وأضاف أن تطعيم المعلمين سيتسغرق أسبوعا آخر.

كذلك طالب رئيس منظمة المعلمين فوق الابتدائيين، ران إيرز، ووزير التربية والتعليم، يوآف غالانت، بتطعيم المعلمين. وقال إيرز، الأسبوع الماضي، إن عمل المعلمين يعرضهم لجهات كثيرة يمكن أن يتلقوا منها العدوى وينقلونها إلى آخرين.

وأضاف راز أن "المعلمين يلتقون مع عشرات الطلاب يوميا، وهناك أربع مجموعات طلابية وفي كل واحدة 20 طالبا، أي أنهم يلتقون مع 80 طالبا، وبعد ذلك يلتقون مع معلمين آخرين في غرفة المعلمين، ثم يعودون إلى بيوتهم".

وتابع إيرز أنه "طالبت غالانت وإدلشتاين بإرسال دوريات إلى المدارس من أجل تطعيم المعلمين، وفي الوقت نفسه بإمكان الدوريات نفسها أن تجري فحوصات كورونا للطلاب. ومثل الطواقم الطبية، يعمل المعلمون أيضا مع جمهور وينبغي منحهم أولوية".