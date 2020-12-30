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الصحة الإسرائيلية: 5583 جديدة بكورونا ترفع الحالات النشطة لـ40929

تاريخ النشر: 30/12/2020 - 09:32

الصحة الإسرائيلية: 5583 جديدة بكورونا ترفع الحالات النشطة لـ40929
حملة التطعيم ضد كورونا تتواصل (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

سجلت 5583 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، أمس الثلاثاء، في معدل قياسي بالإصابات الذي يسجل لليوم الثاني على التوالي، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

ومنذ ساعات منتصف الليل حتى الساعة الثامنة من صباح، اليوم الأربعاء، سجلت 571 إصابة جديدة ما يرفع الإصابات النشطة إلى 40929 حالة نشطة.

650 ألف تلقوا التطعيم ولا إقبال بالمجتمع العربي

ويأتي المعدل القياسي بالإصابات مع دخول الإغلاق الشامل يومه الرابع، ومع استمرار حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث تلقى، أمس الثلاثاء، 151,986 مواطنا التطعيم ضد كورونا، ليبلغ إجمالي من حصل على التطعيم من الفيروس نحو 650 ألفا.

وتشير التقديرات إلى أن 30% منن هم بجيل الـ60 وما فوق تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا، فيما يلاحظ عدم الإقبال على التطعيم في المجتمع العربي لدى هذه الفئة العمرية، وبصفوف الكبار ممن يعانون من أمراض مزمنة.

وتواصل وزارة الصحة وبالتعاون مع صناديق المرضى بإجراء فحوصات كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة، دون الحاجة لتحويله من طبيب، حيث، تم أمس الثلاثاء، إجراء 99126 فحصا، أظهرت النتائج أن 5.7% منها موجبة.

وتوفي، أمس الثلاثاء، 15 شخصا متأثرين بإصاباتهم بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات 3292 حالة وفاة.

إلى ذلك، يرقد في أقسام كورونا في المستشفيات البلاد 1031 مصابا، بينهم 609 في حالة خطيرة و154 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، في مؤشر لارتفاع مستمر بالحالات الخطيرة والإصابات التي بحاجة لرعاية صحية بالمستشفيات.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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