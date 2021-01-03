الصحة الإسرائيلية: 10 آلاف إصابة و44 وفاة بكورونا بنهاية الأسبوع

سجلت نحو 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، كما تم تسجيل 44 حالة وفاة جراء الفيروس في يومي الجمعة والسبت، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، سجلت، أمس السبت 3977 إصابة جديدة بكورونا، بينما توفي 14 شخصا متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وفي يوم الجمعة سجلت نحو 6 آلاف إصابة، بينما أعلن عن وفاة 30 شخصا بالفيروس.

ومع استمرار تفشي الفيروس تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى إجراء فحصوات لاكتشاف كورونا، عبر محطات الفحص المتنقلة المنتشرة في البلاد، حيث أجري، أمس السبت، 75 ألف فحص كورونا، أظهرت النتائج أن 5.3% منها كانت موجبة.

ويرقد في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد، 1228 مصابا، بينهم 749 مصابا بحالة خطيرة، و188 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وكما الإصابات التي تواصل الارتفاع، كذلك وفيات كورونا التي سجلت ارتفاعا بالأيام الأخيرة، حيث توفي 44 شخصا متأثرين بإصابتهم بالفيروس خلال نهاية الأسبوع، ليبلغ إجمالي وفيات كورونا منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي، 3391 حالة وفاة.

وأرتفع عدد الإصابات النشطة إلى 50299 إصابة، علما أن إجمالي الإصابات التي سجلت في البلاد منذ الإعلان عن انتشار الفيروس بلغت 435866 إصابة بغالبيتها وصفت بالطفيفة، وأخضعت للرعاية الطبية من خلال الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي.

وزير الصحة يدفع نحو الإغلاق الشامل

وفي ظل تفشي الفيروس رغم التقييدات والإجراءات المشددة التي دخلت أسبوعها الثاني، يدفع وزير الصحة، يولي إيدلشتاين، نحو فرض إغلاق شامل ومشدد لمدة أسبوعين وذلك للحد من انتشار الفيروس وقطع سلسلة العدوى.

أما بشأن سلسة كورونا الجديدة، شخصت، أمس السبت، 18 إصابة جديدة، وتقدر الوزارة وجود العشرات من الحالات تحديدا في البلدات الحريدية، وعزت تفشي الفيروس هناك إلى وجود حالات السلالة الجديدة لكورونا، علما أن التقديرات تشير إلى تشخيص 900 إصابة بكورونا بصفوف طلاب المعاهد الدينية والمدارس التوراتية، والتي اكتشفت بعد العودة من عطلة عيد "حانوكا" (الأنوار).