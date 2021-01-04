إعادة فتح مطار بن غوريون بعد إغلاقه بسبب الضباب

أعادت السلطات الإسرائيلية ظهر اليوم الإثنين، فتح مطار بن غوريون في اللد أمام الحركة الجوية، وذلك بعد إغلاقه بساعات الصباح نتيجة الضباب الكثيف.

وأغلقت السلطات الإسرائيلية مطار بن غوريون وأوقفت هبوط وإقلاع الرحلات الجوية المدنية بسبب الضباب الكثيف في منطقة وسط إسرائيل، وجرى توجيه طائرة شحن قادمة إلى مطار بن غوريون إلى الهبوط في مطار لارنكا القبرصي.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم سلطة المطارات الإسرائيلية قوله إنه "بسبب الأحوال الجوية السائدة في منطقة مطار بن غوريون، وتشمل ضبابا كثيفا ورؤية قصيرة المدى، أغلق المطار أمام الإقلاع والهبوط". ويتوقع تبدد الضباب، الذي يسود وسط إسرائيل خلال ساعات.

وساد أمس أيضا ضباب كثيف، وهو ناجم عن سحابة على ارتفاع قصير جدا وقريبة من الأرض والبحر، وبلغت نسبة الرطوبة 100%. ويشار إلى أن ظاهرة كهذه تحدث في فصل الصيف عادة وليس في فصل الشتاء. ولذلك فإن هذه ظاهرة غير مألوفة، كما أنه يصعب رصدها أيضا.

وتسود في البلاد في الفترة الأخيرة رياح جافة شرقية وأحوال جوية مستقرة، لا يرتفع فيها الهواء ويبقى قريبا من الأرض. ودخلت إلى منطقة السهل الساحلي وشمال غرب النقب، أمس، طبقة منخفضة من الهواء المشبع بالرطوبة من الجهة الشمالية الغربية إلى الأجواء المستقرة والهواء الذي لا يرتفع في الجو، الأمر الذي تسبب بسحابة منخفضة وأدى إلى الضباب الكثيف.

حديقة السفاري في رمات غان (تصوير: حديقة السفاري)

وتمتزج بذلك برودة الطقس في ساعات الليل وتصل ذروتها في ساعات الصباح الباكر، الأمر الذي يؤدي إلى انكماش الهواء ليحتوي على رطوبة وبخار. وفي ساعات الصباح المتأخرة، عندما يدفأ الجو، يتسع الهواء ويصبح أقل رطوبة، ويتبدد الضباب وتعود الأحوال الجوية لتكون مستقرة وصافية.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم، غائماً جزئياً وتستمر درجات الحرارة أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 6-7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج. لكن خلال الليل يكون الجو بارداً في معظم المناطق.