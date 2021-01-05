الصحة الإسرائيلية: 8308 إصابات جديدة بكورونا والفحوصات الموجبة 7.6%

سجلت 8308 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، أمس الإثنين، فيما بلغت نسبة الفحوصات الموجبة 7.6%، وذلك في أعلى معدل قياسي يومي بالإصابات منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

ويواصل فيروس كورونا الانتشار وتسجيل معدل قياسي بالإصابات والفحوصات الموجبة، فيما تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى تشديد الإغلاق الذي دخل حيز التنفيذ قبل أيام، على أن تستمر التقييدات المشددة لمدة أسبوعين.

تأتي هذه البيانات والمعدل القياسي بالإصابات والعدوى، في الوقت الذي أعلنت وزارة الصحة أن1.37 مليون شخص تلقى الجرعة الأولى من تطعيم كورونا، منهم 147 ألفا تلقوا التطعيم في الـ24 ساعة الماضية.

ويتوقع نفاذ مخزون جرعات التطعيم في صناديق المرضى خلال الأيام المقبل، على أن تشرع صناديق المرضى بإعطاء الجرعة الثانية من لقاح "فايزر" في الأسبوع المقبل.

ويرقد في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد 1362 مصابا، بينهم 764 مصابا بحالة خطيرة و183 تم ربطهم في أجهزة التنفس الاصطناعي، في مؤشر لاستمرار ارتفاع الإصابات التي يتم تسريرها وإخضاعها للعلاج في المستشفيات.

وعليه، لا تستبعد إدارات المستشفيات أن تصل أقسام كورونا إلى سقف القدرة الاستيعابية للمصابين بغضون الأيام القادمة، بحال استمرت الإصابات بالارتفاع وتسجيل معدلات قياسية، علما أن خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي تم تسرير 1600 من المصابين في أقسام كورونا.

وتظهر بيان وزارة الصحة أن 98 شخصا توفوا خلال 4 أيام الأخيرة متأثرين بإصابتهم بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020 حوالي3445 حالة وفاة، بمعدل تسجيل 25 حالة وفاة يوميا بسبب مضاعفات كورونا.