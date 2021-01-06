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خلال كانون الأول: 40% من وفيات ومرضى كورونا بحالة خطيرة عرب

تاريخ النشر: 06/01/2021 - 14:42

خلال كانون الأول: 40% من وفيات ومرضى كورونا بحالة خطيرة عرب
قسم كورونا في مستشفى "رامبام" في حيفا (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أشارت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، إلى أن الوفيات والمرضى بحالات خطيرة من جراء إصابتهم بفيروس كورونا في المجتمع العربي، في كانون الأول/ديسمبر الفائت، هي ضعف نسبتهم بين السكان، بينما نسبة إقبال المواطنين العرب على التطعيم بلقاح مضاد لكورونا هي ثلث النسبة العامة فقط.

ووفقا للمعطيات، فإن 40% من المتوفين بكورونا، 180 من بين 470 مريضا، هم مواطنون عرب. كما أن 40% من مرضى كورونا الذين رقدوا في المستشفيات بحالة خطيرة، 730 من بين 1874 مريضا، هم عرب.

كما تبين أن 5% فقط من المجتمع العربي تلقوا التطعيم المضاد لكورونا، بينما كانت النسبة العامة 15%. وإثر هذه المعطيات، دعت وزارة الصحة المواطنين والمواطنات العرب، وخاصة المجموعة السكانية في خطر الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، إلى التوجه بأسرع وقت لتلقي التطعيم "وتحمل المسؤولية عن حياتهم وحياة المجتمع كله"، وفقا للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".

وأضافت المعطيات أن أكثر من 30% من مرضى كورونا المؤكدين، خلال الأيام الثلاثة الماضية، من المجتمع الحريدي. فقد تم تشخيص قرابة 17 ألف مريضا بالفيروس، بينهم 5452 حريديا، و9311 بين اليهود غير الحريديين و2200 عربي.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لكورونا في المجتمع الحريدي 13.5%، بينما النسبة العامة أقل من 3.5%. وكانت نسبة مرضى كورونا بين الحريديين 25% في الأسبوعين الأخيرين.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كورونا
#فيروس كورونا
#المجتمع العربي
#المجتمع الحريدي
#لقاح كورونا

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