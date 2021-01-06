كورونا بالبلاد: 139 وفاة بأسبوع وأكثر من 8 آلاف إصابة الثلاثاء

سجلت 8164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، في مؤشر لاستمرار ارتفاع الإصابات ومؤشر العدوى والإصابات الموجبة، بحيث سجلت لليوم الثاني على التوالي أكثر من 8 آلاف إصابة مع تشخيص المزيد من الإصابات بسلالة كورونا الجديدة، بحسب ما أعلنت وزرة الصحة الإسرائيلية اليوم الأربعاء،

وتواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى بإجراء فحوصات لاكتشاف كورونا دون الحاجة لتحويله من طبيب العائلة، وأجري أمس الثلاثاء، 119 ألف فحص للكشف عن كورونا، في أعلى معدل يومي للفحوصات يجرى بالبلاد منذ الإعلان عن انتشار الفيروس، وأظهرت النتائج أن 6.8% من الفحوصات كانت موجبة.

ويرقد في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد 1445 مصابا، بينهم 824 مصابا بحالة خطيرة فيما تم ربط 207 بأجهزة التنفس الاصطناعين علما أن بعض المتشفيات فقدت قدرتها الاستيعابية على استقبال إصابات جديدة.

وتظهر بيانات وزارة الصحة تسجيل معدل قياسي بالوفيات وخلال أقل من أسبوع توفي 139 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، حيث توفي، يوم الإثنين، 39 مريضا، وبذلك يرتفع إجمالي وفيات كورونا إلى 3495 حالة وفاة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس بالبلاد، بمعدل يومي بلغ 28 حالة وفاة.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة تتواجد في البلاد تتوجد في البلاد 59229 إصابة نشطة، علما إن الإصابات التي سجلت منذ الإعلان عن انتشار كورونا في آذار/مارس 2020، بلغت 458,132 إصابة، بغالبيتها طفيفة أخضعت للحجر الصحي المنزلي أو الفندقي.

ووسط انتشار الفيروس، تواصل وزارة الصحة بحملة التطعيم، ولوحظ بالأمس تراجعا بعدد الذين حصلوا على التطعيم وبلغ 115100، وذلك خلافا للأيام السابقة، وذلك بعد فرض تقييدات وتحديد الشرائح التي يسمح لها بالحصول على اللقاح بحسب سلم الأولويات المحدد، علما أن إجمالي من تلقى التطعيم يبلغ نحو 1.5 مليونا.

الحكومة تجتمع لإقرار الأنظمة النهائية للإغلاق الشامل

ويأتي تسجيل هذه المعدلات القياسية بالإصابات والوفيات، فيما صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، على تشديد الإغلاق المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا بدءا من منتصف ليل الخميس - الجمعة المقبل، على أن يستمر لمدة أسبوعين.

وتشمل التقييدات والإجراءات المشددة إغلاق جهاز التعليم بشكل كامل، واقتصار الأعمال التجارية على الأنشطة "الحيوية" فقط، وإغلاق محلات بيع المواد التموينية بدءا من الساعة السابعة مساء.

كما تشمل القيود تقليص عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بالمكوث أو الاجتماع في الأماكن المغلقة، ليقتصر على 5 أشخاص مما يعني إغلاق دور العبادة، كما تشمل وقف الرحلات الجوية باستثناء الرحلات "الحيوية".

وتجتمع الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، لإقرار الأنظمة النهائية المتعلقة بالقيود الجديدة، بحسب ما جاء في بيان رسمي صدر عن مجلس الوزراء. وذكر البيان أن وزيري المالية والصحة سيجتمعان لتحديد مجالات العمل الحيوية التي سيتم استثناؤها من قرار الإغلاق.