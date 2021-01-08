استطلاع: الليكود فوق 30 مقعدًا.. دون حكومة

بيّن استطلاع للرأي نشرته القناة 13، مساء اليوم، الجمعة، أنّ الليكود سيحصل على 31 مقعدًا لو جرت الانتخابات اليوم، بينما ستتراجع القائمة المشتركة إلى عشرة مقاعد.

وهذه أول مرّة يتجاوز الليكود فيها 30 مقعدًا في الاستطلاعات منذ الصيف الماضي.

ويحلّ حزب "تكفاه حدشاه" ثانيًا، بفارق كبير عن الليكود، بحصوله على 16 مقعدًا، وتحصل قائمة "يش عتيد" على عدد المقاعد ذاته، بينما تستمرّ قائمة "يمينا" في التراجع إلى 13 مقعدًا، تليها القائمة المشتركة.

ويحصل الحزبان الحريديّان "يهدوت هتوراه" و"شاس" على 7 مقاعد لكل منهما، بينما يحصل "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 6 مقاعد، ويحصل رئيس بلديّة تل أبيب، رون حولدائي، على 5 مقاعد وهو العدد ذاته الذي تحصل عليه "ميرتس".

ويتراجع حزب "كاحول لافان" إلى 4 مقاعد، ويصارع نسبة الحسم.

ومع ذلك، لا يستطيع رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، تشكيل حكومة تستند إلى الأحزاب الحريديّة، حتى لو انضمّ إليه حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت. لكنّه، في المقابل، يحرم رئيس حزب "تكفاه حدشاه"، غدعون ساعر، من إمكانيّة تشكيل حكومة لا تستند إلى "ميرتس".

ويشير معظم استطلاعات الرأي التي نشرت خلال الأسبوع الأخير إلى أنّ الأزمة السياسية في إسرائيل ستبقى بعد الانتخابات، إلا في حال شكّل ساعر ائتلافا شمل الأحزاب التي تعارض بقاء نتنياهو في الحكم، وشريطة انضمام تحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا" أيضا، لكن هذا ائتلاف سيكون من الصعب جدا تشكيله بسبب اختلاف المواقف بين أطرافه.