يعالون ولابيد يطلقان حملتيهما الانتخابيتين بالبحث عن الصوت العربي

أطلق رئيسا قائمتي "يش عتيد"، يائير لابيد؛ و"تيلم"، موشيه يعالون، اليوم، الأحد، حملتيهما الانتخابيّتين في انشقاق آخر في مركز الساحة السياسية الإسرائيليّة.

وأعلن لابيد في إحاطة للصحافيين السياسيّين أنّه يتواصل مع مرشّحين عرب لضمّهم إلى قائمته الانتخابيّة، بينما ضمّت قائمة يعالون مرشّحًا عربيًا من سخنين، هو المحامي أيمن أبو ريا، الذي ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة أنه ملاحق بشبهات فساد، قبل أن يعلن يعالون عن إزالة اسمه من القائمة لاحقًا.

وادّعى لابيد أنّه بالإمكان تشكيل حكومة دون رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، وزعم أن حزبه هو ثاني أكبر حزب في إسرائيل "بفارق كبير" عن الآخرين، علمًا أنه يتذبذب في استطلاعات الرأي بين المكانين الثاني والثالث.

وأضاف أن الانتخابات ستعطي أفضلية للأحزاب المؤسَّسة والمنظّمة.

واختصر لابيد برنامجه السياسي بالقول "نحن ضد ضمّ مجنون (في إشارة إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة)، وضد الإكراه الديني، ومع الدفع بقوانين ليبرالية والدفاع عن سلطة القانون".

وفي المقابل، أعلن يعالون عن ضمّ وزير العلوم والتكنولوجيا المنشقّ عن "كاحول لافان"، يزهار شاي، وأحد قيادات التظاهرات ضد نتنياهو ورئيس اتحاد أطباء الصحّة العامة إليه، لتعزيز صفوفه في الانتخابات المقبلة، بعدما حلّ تحت نسبة الحسم في كافة استطلاعات الرأي.

وأمس، السبت، انفصل يعالون نهائيًا عن لابيد، بعدما شكّلا سوية قائمة مشتركة إثر تمزّق "كاحول لافان" في آذار/مارس الماضي، بعدما انضمّ رئيس القائمة، بيني غانتس، إلى حكومة نتنياهو.

وقال مؤتمر صحافي للإشهار عن القائمة، قال يعالون "بالإضافة إلى الفشل الإداري في مجالات عديدة، نحن منكشفون إلى ثقافة كذب واسعة، وخطيرة ولا حدود فيها".