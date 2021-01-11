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المغرب تبدأ بترميم مكاتبها الدبلوماسية في تل أبيب

تاريخ النشر: 11/01/2021 - 10:07

المغرب تبدأ بترميم مكاتبها الدبلوماسية في تل أبيب
توقيع اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية المغربية - الإسرائيلية الشهر الماضي(أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يتوقع أن تفتح المغرب بحلول نهاية الشهر الحالي "مكاتب ارتباط" في تل أبيب، إثر اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، الشهر الماضي. وذكرت صحيفة "يديعوت أحروننوت" اليوم، الإثنين، أن وفد تقنيين مغاربة زار إسرائيل من أجل تجهيز المكاتب.

وتقع "مكاتب الارتباط" المغربية في شارع اليركون في تل أبيب، وهي عبارة عن مبنى مؤلف من أربعة طبقات، بمساحة 600 متر. وانتقلت "مكاتب الارتباط" المغربية إلى هذا المبنى في بداية العام 2000، وبقيت مهجورة منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، في أعقاب اندلاع انتفاضة القدس والاقصى في تشرين الأول/أكتوبر عام 2000. لكن المغرب استمرت في استئجار المبنى ودفع بدل إيجاره طوال العشرين عاما الماضية ومن دون استخدامه.

واستؤنفت العلاقات بين المغرب وإسرائيل بمستوى "مكاتب تنسيق"، وبعد ذلك ستنتقل إلى مستوى سفارات، وسيصبح المبنى مقرا للسفارة المغربية. وأشارت الصحيفة إلى أن المغرب سينتقل إلى مستوى سفارات بين الدولتين، بعدما يتضح موقف الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، من قرار سلفه، دونالد ترامب، بالاعتراف بسيادة المغرب في الصحراء الغربية، والذي دفع لاستئناف العلاقات المغربية – الإسرائيلية.

كذلك احتفظت إسرائيل بمكاتبها الدبلوماسية في الرباط شاغرة منذ عشرين عاما. وكلا المبنيين في تل أبيب والرباط بحاجة إلى أعمال ترميم كونهما بقيا شاغران لمدة عقدين.

وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية المغربية قدمت طلبا لإسرائيل بتنفيذ أعمال ترميم في المبنى في تل أبيب في النهار والمساء، وكذلك في أيام السبت. ورفضت إسرائيل العمل في المبنى في يوم السبت، وتم الاتفاق على أن يتوقف العمل عشية يوم السبت ويستأنف مساء السبت.

وتشمل الترميمات تغيير النوافذ الخارجية في المبنى، وبناء سلم درجات طوارئ، مصعد خارجي لذوي الاحتياجات الخاصة وأعمال طلاء وتحسين شبكة المياه والكهرباء. وصادقت السلطات الإسرائيلية على طلب مغربي ببناء موقع حراسة عند مدخل المبنى.

في موازاة ذلك، وصل وفد تقنيين إلى الرباط من أجل المباشرة في ترميم المبنى الذي تستأجره إسرائيل هناك، وحصل الوفد على مساعدات من السلطات المغربية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#تل أبيب
#المغرب
#مكاتب دبلوماسية
#الرباط

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