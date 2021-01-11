  2. إسرائيليات
  3. أخبار

مراقب الدولة السابق يوافق على ترؤس لجنة تحقيق بقضية الغواصات

تاريخ النشر: 11/01/2021 - 09:11

مراقب الدولة السابق يوافق على ترؤس لجنة تحقيق بقضية الغواصات
المراقب السابق، يوسف شبيرا (أرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

وافق مراقب الدولة الإسرائيلي السابق، يوسف شبيرا، على طلب وزير الأمن، بيني غانتس، بأن يرأس لجنة تقصي الحقائق في قضية الغواصات، حسبما ذكرت القناة 13 التلفزيونية، أمس، لكن صحيفة "هآرتس" أشارت اليوم، الإثنين، إلى أن موافقة شبيرا "مبدئية وليست نهائية".

وأعلن غانتس عن قراره بتشكيل لجنة تقصي حقائق داخلية في وزارة الأمن برئاسة القاضي المتقاعد، أمنون ستراشنوف، إلى جانب عضوين آخرين في اللجنة. لكن بعد فترة قصيرة أعلن ستراشنوف عن استقالته وعضوي اللجنة الآخرين، بسبب قيود فرضها المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.

وقال ستراشننوف في استقالته إنه "أدركت خلال المداولات حول صلاحيات اللجنة بين المستشار القضائي لجهاز الأمن ومندوبي المستشار القضائي للحكومة، أنه إثر الإجراءات الجنائية الجارية في موازاة ذلك، يرى المستشار القضائي للحكومة فرض قيود حقيقية على عمل اللجنة. وفي هذا الوضع، أخشى أن اللجنة بقيت مع صلاحيات محدودة جدا".

وبعد استقالة ستراشنوف، طلب غانتس من مندلبليت أن ينهي دراسة صلاحيات اللجنة بأسرع وقت ممكن. وكتب غانتس أنه "إثر أهمية الموضوع البالغة، أطلب إنهاء إجراءات دراسة الصلاحيات بأسرع وقت والسماح ببدء عمل اللجنة لأن الحديث يدور عن موضوع ذي أهمية بالغة أمنيا واقتصاديا وجماهرية".

وكان غانتس قد اقترح رئاسة اللجنة على كل من قاضي المحكمة العليا السابق، تسفي زيلبرطال، والمدعي العسكري السابق، إيلان شيف، لكنهما رفضا الاقتراح.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#قضية الغواصات
#لجننة تقصي حقائق
#يوسف شبيرا
#بيني غانتس

حوارات

د. غانم: الخطّ الأحمر الأساسي هو عدم التساوق مع اليمين ونتنياهو
د. غانم: الخطّ الأحمر الأساسي هو عدم التساوق مع اليمين ونتنياهو

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصحة الإسرائيلية: 22 وفاة بكورونا و 6706 إصابات جديدة أمس
الصحة الإسرائيلية: 22 وفاة بكورونا و 6706 إصابات جديدة أمس

2021-01-11

استطلاع: احتمالات نتنياهو بتشكيل حكومة ضئيلة
استطلاع: احتمالات نتنياهو بتشكيل حكومة ضئيلة

2021-01-11

تصاعد في هجمات المستوطنين على الأجهزة الأمنية للاحتلال
تصاعد في هجمات المستوطنين على الأجهزة الأمنية للاحتلال

2021-01-10

الأكثر قراءة

بنس قد يؤيد عزل ترامب ويعتزم حضور تنصيب بايدن

بنس قد يؤيد عزل ترامب ويعتزم حضور تنصيب بايدن

2021-01-10

"مليشيات ترامب" تستعد لهجوم آخر يوم تنصيب بايدن

2021-01-10
ليبرمان يسعى لتشكيل كتلة تمنع وصول نتنياهو للحكم

ليبرمان يسعى لتشكيل كتلة تمنع وصول نتنياهو للحكم

2021-01-10
منظمات حقوقية تلتمس للعليا ضد قرار أوحانا عدم تطعيم الأسرى

منظمات حقوقية تلتمس للعليا ضد قرار أوحانا عدم تطعيم الأسرى

2021-01-10
لمنع ازدحامات السير: الشرطة تغير مواعيد نصب حواجزها

لمنع ازدحامات السير: الشرطة تغير مواعيد نصب حواجزها

2021-01-10