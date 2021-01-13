دبابات إسرائيلية تقصف مواقع لحماس بادعاء إطلاق نار على جرافة

أطلقت دبابة إسرائيلية قذائف باتجاه موقع لحركة حماس في قطاع غزة، للمرة الثانية اليوم الأربعاء، بادعاء إطلاق نار من القطاع باتجاه جرافة إسرائيلية.

وفي وقت سابق اليوم، أطلق دبابة إسرائيلية قذائف باتجاه موقع تابع لحركة حماس في قطاع غزة بادعاء الرد على إطلاق نار من داخل القطاع باتجاه جرافة عسكرية، من طراز D9، كانت تنفذ حفريات قرب السياج الأمني في منطقة خان يونس.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن شهود عيان قولهم إن أربع جرافات عسكرية إسرائيلية تساندها آليات وجيبات عسكرية توغلت، صباح اليوم، لمسافة محدودة شرقي محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إن "عدة أعيرة نارية أطلقت باتجاه آلية هندسية خلال عملها في التجريف في الجانب الغربي من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة. وردت دبابة تابعة للجيش الإسرائيلية بمهاجمة موقع لحركة حماس. ولا توجد إصابات بين قواتنا. ولحق ضرر طفيف بالآلية".

ونثر جيش الاحتلال الإسرائيلي مناشير حذر فيها المزارعين الفلسطينيين من مواصلة زراعة أراضيهم القريبة من السياج الأمني بزعم التحسب من استغلال مقاتلين فلسطينيين لارتفاع المزروعات كي يقتربوا من السياج الأمني وزرع ألغام.

وقال بيان صادر عن المجلس الإقليمي أشكور لمستوطنات "غلاف غزة"، إنه "جرى إطلاق نار باتجه قوات الجيش الإسرائيلي التي تعمل عند الحدود في منطقة وسط القطاع. لا توجد إصابات. والجيش الإسرائيلي يعمل في المكان والحدث تحت السيطرة. ونحن على اتصال متواصل مع الجيش ولا يوجد تغيير في التعليمات للسكان".