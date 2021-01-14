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القائم بأعمال سفير إسرائيل في البحرين يصل إلى المنامة

تاريخ النشر: 14/01/2021 - 16:00

القائم بأعمال سفير إسرائيل في البحرين يصل إلى المنامة
آل خليفة وتاغنر، اليوم (الخارجية الإسرائيلية)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر حسابها على "تويتر" اليوم، الخميس، أن وزارة الخارجية الإمارتية أبلغتها بمصادقة حكومة الإمارات صادقت على اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل لمواطني الدولتين من متطلبات تأشيرة الدخول، الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد 30 يومًا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل ستفتتح مكاتب دبلوماسية مؤقتة في أبو ظبي ودبي، وأن المكتب في أبو ظبي سيتحول إلى سفارة، بينما المكتب في دبي سيتحول إلى قنصلية.

وعينت الخارجية الإسرائيلي السفير السابق في تركيا، إيتان نائيه، قائما بأعمال السفير في الإمارات.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن القائم بأعمال السفير في البحرين، إيتاي تاغنر، اجتمع مع وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الدولية، عبد الله بن أحمد آل خليفة، اليوم.

وأضافت الخارجية الإسرائيلية في تغريدة أن تاغنر "أعرب عن تقدير إسرائيل للسياسة الحكيمة والرائدة لمملكة البحرين التي تسهم في تعزيز أمن وازدهار المنطقة متمنيًا للمملكة دوام التقدم والرقي".

ووقع إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقياتي تحالف وتطبيع علاقات في البيت الأبيض الأميركي، برعاية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.

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#إسرائيل
#البحرين
#الإمارات

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