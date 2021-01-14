بنك إسرائيل سيشتري 30 مليار دولار للجم انخفاض سعر الدولار

سجل سعرف صرف الدولار الأميركي مقابل الشيكل الإسرائيلي حضيضا جديدا 3.116 شيكل، الأمر الذي دفع بنك إسرائيل إلى الإعلان عنن خطة لشراء 30 مليار دولار خلال العام الحالي. وارتفع سعر صرف الدولار بعد هذا الإعلان إلى 3.18 شيكل.

وأشار بنك إسرائيل في بيان إلى أن إعلانه عن خطة شراء دولارات هدفه طمأنة السوق من خلال التأكيد على التزام البنك بمواجهة الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار.

وبشراء دولارات بهذا المبلغ، سترتفع أرصدة بنك إسرائيل إلى أكثر من 200 مليار دولار، مقابل 173 مليار دولار قبل إعلان البنك.

وجاء في بيان بنك إسرائيل أن "هذا المبلغ أعلى بشكل كبير من تدخل البنك في الماضي ومن تقديرات البنك حيال الفائض المتوقع في الحساب الجاري في العام الحالي. وشراء دولارات سيستمر طالما لا يكون هناك توازنا واستقرار في أسعار الصرف".

وانخفض سعر صرف الدولار، في الأسابيع الماضية، في أعقاب إغراق السوق الإسرائيلية بالدولارات، في مطلع العام الحالي، والدخل المالي منن إنتاج الغاز الطبيعي، وصرف شركات للدولارات بالشواقل من أجل تسديد رواتب وسلفيات الضريبة بعد ثلاثة أيام، مقابل امتناع الإسرائيليين عن شراء عملات أجنبية، بسبب التراجع الكبير في السفر إلى خارجي البلاد خلال فترة الإغلاق الثالث لمكافحة فيروس كورونا.

وأشارت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، نهاية العام الفائت، إلى أن سعر الشيكل تعزز قياسا لمعظم العملات التي يتم المتاجرة بها في إسرائيل.

وتعزز الشيكل مقابل الدولار بنسبة 3.5%، و1.8% مقابل اليورو، و3.2% مقابل الجنيه الإسترليني، و3.2% مقابل الدينار الأردني، و1.3% مقابل الين الياباني، و4.5% مقابل الدولار الكندي.

وتعزز الشيكل منذ بداية العام الحالي بنسبة تتراوح ما بين 1% إلى 1.5% مقابل معظم العملات الأجنبية.