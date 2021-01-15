الأسبوع المقبل: تطعيم كورونا لمن هم فوق 45 عاما

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، أن بإمكان صناديق المرضى أن تبدأ الأسبوع المقبل بتطعيم أبناء سن 45 عام فما فوق باللقاح المضاد لفيروس كورونا. وهذه المرة الثالثة، خلال الأسبوع الحالي، الذي تعلن الوزارة فيها عن خفض سن السكان الذي بالإمكان تطعيمهم، من 60 إلى 55 عاما يوم الإثنين الماضي، ثم إلى 50 عاما والآن إلى 45 عاما.

وقالت وزارة الصحة،ن صباح اليوم، أن عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم بلقاح كورونا بلغ 1,992,720 مواطنا، بينهم 169,171 مواطنا تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم أيضا. وتلقي قرابة 130 ألف شخص تطعيم كورونا، أمس.

ووصلت إلى إسرائيل شحنة ثانية من لقاح كورونا، يوم الأحد الماضي، واحتوت على 680 ألف جرعة تطعيم.

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، تسفي هاوزر، توجه أمس إلى وزير الصحة، يولي إدلشتاين، إثر تحويل تفاصيل قرابة 140 ألف مواطن مريض بكورونا إلى جهاز الأمن العام (الشاباك)، من دون إبلاغ المرضى بذلك وبشكل مخالف للقانون.

وكانت وزارة الصحة هي التي أبلغت هاوزر بنقل تفاصيل المرضى إلى فحص بواسطة تكنولوجيا يستخدمها الشاباك، وقالت الوزارة أنن هذا تم بالخطأ إثر خلل دام شهرا في أجهزة الحاسوب في الوزارة.

ويشار إلى أن تحويل معلومات كهذه من دون إرسال رسالة مفصلة لمريض كورونا مخالف للقانون، الذي يخول الشاباك بالمساعدة في رصد مرضى كورونا ومخالطتهم لأشخاص آخرين.