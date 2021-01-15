  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الأسبوع المقبل: تطعيم كورونا لمن هم فوق 45 عاما

تاريخ النشر: 15/01/2021 - 15:48

الأسبوع المقبل: تطعيم كورونا لمن هم فوق 45 عاما
تطعيم بلقاح كورونا في تل أبيب، الأسبوع الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، أن بإمكان صناديق المرضى أن تبدأ الأسبوع المقبل بتطعيم أبناء سن 45 عام فما فوق باللقاح المضاد لفيروس كورونا. وهذه المرة الثالثة، خلال الأسبوع الحالي، الذي تعلن الوزارة فيها عن خفض سن السكان الذي بالإمكان تطعيمهم، من 60 إلى 55 عاما يوم الإثنين الماضي، ثم إلى 50 عاما والآن إلى 45 عاما.

وقالت وزارة الصحة،ن صباح اليوم، أن عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم بلقاح كورونا بلغ 1,992,720 مواطنا، بينهم 169,171 مواطنا تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم أيضا. وتلقي قرابة 130 ألف شخص تطعيم كورونا، أمس.

ووصلت إلى إسرائيل شحنة ثانية من لقاح كورونا، يوم الأحد الماضي، واحتوت على 680 ألف جرعة تطعيم.

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، تسفي هاوزر، توجه أمس إلى وزير الصحة، يولي إدلشتاين، إثر تحويل تفاصيل قرابة 140 ألف مواطن مريض بكورونا إلى جهاز الأمن العام (الشاباك)، من دون إبلاغ المرضى بذلك وبشكل مخالف للقانون.

وكانت وزارة الصحة هي التي أبلغت هاوزر بنقل تفاصيل المرضى إلى فحص بواسطة تكنولوجيا يستخدمها الشاباك، وقالت الوزارة أنن هذا تم بالخطأ إثر خلل دام شهرا في أجهزة الحاسوب في الوزارة.

ويشار إلى أن تحويل معلومات كهذه من دون إرسال رسالة مفصلة لمريض كورونا مخالف للقانون، الذي يخول الشاباك بالمساعدة في رصد مرضى كورونا ومخالطتهم لأشخاص آخرين.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كورونا
#لقاح كورونا
#الكنيست
#الشاباك
#الصحة الإسرائيلية

حوارات

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تحليلات: جهات أمنية إسرائيل تتحسب استمرار استهداف إيران واشتعال الوضع
تحليلات: جهات أمنية إسرائيل تتحسب استمرار استهداف إيران واشتعال الوضع

2021-01-15

ساعر: أعارض قيام دولة فلسطينيّة وأنا الأنسب لمحاورة بايدن
ساعر: أعارض قيام دولة فلسطينيّة وأنا الأنسب لمحاورة بايدن

2021-01-15

مندلبليت لأوحانا: قرارك بعدم تطعيم الأسرى خارج صلاحياتك وغير قانوني
مندلبليت لأوحانا: قرارك بعدم تطعيم الأسرى خارج صلاحياتك وغير قانوني

2021-01-15

الأكثر قراءة

مجلس النواب الأميركيّ يوافق على عزل ترامب

مجلس النواب الأميركيّ يوافق على عزل ترامب

2021-01-14
إسرائيل لبايدن: التحالف مع السعودية ومصر والإمارات أهم من حقوق الإنسان

إسرائيل لبايدن: التحالف مع السعودية ومصر والإمارات أهم من حقوق الإنسان

2021-01-14
فريدمان يحرض الإسرائيليين على منع إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس

فريدمان يحرض الإسرائيليين على منع إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس

2021-01-14
إطلاق سراح معتقلي المظاهرة الاحتجاجية ضد نتنياهو بالناصرة

إطلاق سراح معتقلي المظاهرة الاحتجاجية ضد نتنياهو بالناصرة

2021-01-14
تقرير: إسرائيل تضع خططا عسكرية جديدة ضد إيران

تقرير: إسرائيل تضع خططا عسكرية جديدة ضد إيران

2021-01-14