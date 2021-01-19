تأييد واسع بالحكومة الإسرائيلية لتمديد الإغلاق

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بداية اجتماع الحكومة، اليوم الثلاثاء، إن "علينا أن نقرر فورا تمديد الإغلاق الحالي. وأسهل بكثير أن نتجاهل الارتفاع الهائل بانتشار الفيروس وأن نفتح كل شيء، لكن هذا سيكلف حياة الكثيرين من البشر".

وتطرق نتنياهو، للمرة الأولى، إلى خرق تعليمات الحد من انتشار كورونا في المجتمع الحريدي، وقال "إنني أدعو جميع مواطني إسرائيل، وأولئك أيضا الذين شاركوا في حفل الزفاف الفضيحة في بني براك، للتوقف عن خرق القانون. وهذا سفك دماء. وأتوقع من الشرطة أن تتعامل بيد من حديد ضد جميع الذينن يخرقون القانون".

وأعلن حزب "كاحول لافان"، قبل بدء الاجتماع، أنه سيطالب "بإنفاذ القانون بشكل متساو، وزيادة المساعدات للمصالح التجارية الصغيرةن ومنح التطعيم المضاد لكورونا لأبناء 16 – 18 عاما من أجل السماح بتجنيدهم للجيش والتقدم لامتحانات البجروت، وفرض قيود على السفر إلى خارج البلاد، والمصادقة على ضرورة إجراء فحص لكورونا قبل الصعود إلى رحلات جوية قادمة من خارج البلاد".

وقال منسق كورونا، بروفيسور نحمان أش، إن "لا نرى تأثير التطعيمات حتى الآن، ولا يوجد تراجع في نسبة المرضى المؤكدين المسنين. ومن جهة ثانية، معامل تناقل العدوى يتراجع. وآمل جدا أن يكون للإغلاق تأثير في الأيام القريبة. ونتطلع إلى تطعيم ربع مليون مواطن يوميا. وانتشار الطفرة البريطانية تصل إلى 30% - 40%". وأوصى أش بتمديد الإغلاق بأسبوعين آخرين، وحتى الرابع من شباط/ فبراير المقبل.

وجاء في تقرير نشرته شهبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، اليوم، أن إسرائيل سجلت أكبر عدد في العالم من المصابين اليوميين بكورونا. ووفقا للتقرير فإن دولا يوجد فيها انتشار واسع للفيروس، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا، سجلت عدد إصابات يومي بالفيروس لكل مليون نسمة أقل من إسرائيل.

لكن من الجهة الأخرى، تجري إسرائيل فحوصات لكورونا أكثر من تلك الدول كما أن عدد وفيات كورونا اليومي في إسرائيل هو بين الأدنى في العالم.

وذكرت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، أنه سُجلت 10,021 إصابة جديدة بكورونا أمس، إثر إجراء 100,693 فحصا لكورونا، وأنه توفي 44 مريضا بكورونا، أمس. ويرقد في المستشفيات 1114 مريضا بكورونا في حالة خطيرة، بينهم 277 يخضعون لتنفس اصطناعي، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4049 منذ بداية الجائحة.