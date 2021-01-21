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تسهيلات للمتقدمين لامتحانات البجروت: زيادة الوقت ومواعيد إضافية

تاريخ النشر: 21/01/2021 - 12:24

تسهيلات للمتقدمين لامتحانات البجروت: زيادة الوقت ومواعيد إضافية
(أرشيفية - عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية اليوم الخميس، عن منح تسهيلات للمتقدمين إلى امتحانات البجروت في العام الدراسي الحالي. كما أوعز وزير التربية والتعليم، يوآف غالانت، بأنن يتقدم الطلاب إلى خمسة امتحانات بجروت خارجية في العام الدراسي المقبل أيضا.

وفي إطار التعليمات الجديدة، تبنى غالانت توصية لجنة ترأستها المديرة العامة السابقة للوزارة، رونيت تيروش، وتقضي بمنح جميع المتقدمين للبجروت وقتا إضافيا لمدة 25% من مدة الامتحان، إلى جانب تسهيلات أخرى في موضوعي لغة الأم والرياضيات.

وجاء في بيان لجنة تيروش أن "التسهيلات والتنسيقات غايتها توفير استجابة للفجوات لدى الطلاب بسبب الإغلاقات المتواصلة في أعقاب اننتشار فيروس كوروا، وتشكل جزءا من عملية استخلاص العبر التي أجرتها الوزارة حيال امتحاننات البجروت في العام الماضي".

ونشرت الوزارة 10 تعليمات جديدة حول امتحاننات البجروت، بينها تمديد مدة الامتحان بـ25% من مدته الأصلية، والتقدم لخمسة امتحانات بجروت خارجية، وإمكانية التوجه لامتحاننن آخر في امتحاننات البجروت في الشتاء، وذلك حتى شهر نيسان/أبريل المقبل. وهذا يعني أن الطالب الذي تقدم لامتحان بجروت في شباط/فبراير ويريد تحسين علامته بإمكانه التقدم لامتحان مرة أخرى في نيسان/أبريل وستحسب العلامة الأعلى بين المتحانين.

إضافة إلى ذلك، فإن امتحان اللغة الانجليزية الشفهي لن يجري في كانون الثاني/يناير فقط، وإنما ستكون هناك مواعيد أخرى خلال شهري شباط/فبراير وآذار/مارس. وستمنح المدارس إمكانية تقديم علامات تقديرية بدلا من البجروت الخارجي.

وفيما يتعلق بمواضيع الرياضيات، المواضيع العلمية والتكنولوجية التي يوجد يتقدم طلاب لامتحاننات

وأوعز غالانت بتقليص عدد الساعات المطلوب لإنهاء مشروع الشراكة الاجتماعية من 146 ساعة إلى 90 ساعة. وتقرر أيضا فرض قواعد التعويض في علامات البجروت لخريجي العام الدراسي الماضي والحالي بأثر تراجعي، وبذلك سيكون 867 طالبا مستحقين لشهادة بجروت.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#امتحانات البجروت
#التربية والتعليم الإسرائيلية

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