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تطعيم 2.3 مليون شخص ضد كورونا منهم 692 ألفا بالجرعة الثانية

تاريخ النشر: 21/01/2021 - 07:39

تطعيم 2.3 مليون شخص ضد كورونا منهم 692 ألفا بالجرعة الثانية
تواصل حملة التطعيم في البلاد (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنه تم حتى الآن تطعيم 2.3 مليون شخص ضد فيروس كورونا المستجد، 692 ألفا منهم، حصلوا على تطعيم الجرعة الثانية، مع انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم في البلاد.

ولليوم الثاني على التوالي يتم تطعيم أكثر من 200 ألف شخص خلال 24 ساعة، بحسب ما أفاد وزير الصحة، يولي إيدلشاتين، الذي أوضح أنه تم، أمس الأربعاء، تطعيم 71 ألف شخص بالجرعة الأولى، فيما حصل 134 ألف شخص على الجرعة الثانية.

ويتواصل هذا الارتفاع بالتطعيمات بعد أن أعلنت صناديق المرضى "كلاليت" و"ميئوحيدت" و"ليئوميت"، أمس الأربعاء، عن توسيع دائرة التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، بحيث شملت من هم في سن 35 عاما فما فوق.

وهذه المرة الثانية خلال يومين الذي تعلن فيه صناديق المرضى عن توسيع حملة التطعيمات من دون صدور بيان مسبق عن وزارة الصحة الإسرائيلية التي أعلنت أنه لم يتم اتخاذ قرار كهذا حتى الآن.

والاتجاهات في وزارة الصحة حاليا، هي اتخاذ قرار بتوسيع شامل للتطعيمات لتشمل جميع السكان، أو تطعيم أبناء سن 16 – 18 عاما في المدارس الثانوية، أو إبقاء حملة التطعيمات ضمن مجموعات الأفضلية الحالية دون تغيير، أي أبناء سن 40 عاما فما فوق.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت، أمس الأربعاء، أنها سجلت 10 إصابات جديدة بالسلالة الجنوب أفريقية لفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بهذه الطفرة من الفيروس إلى 22 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الإصابات الـ10 الجديدة سجلت في أوساط عائدين من جنوب أفريقيا أو من دبي أو في صفوف مخالطين لعائدين من هاتين الدولتين.

وأفاد بيان الوزارة بأن حصيلة الإصابات بالطفرة الجنوب أفريقية ارتفعت إلى 22 من 9 سلاسل عدوى وبائية مختلفة.

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