الصحة الإسرائيلية: أكثر من 80 وفاة بكورونا الجمعة والسبت

بيّنت معطيات وزارة الصحّة الإسرائيليّة، اليوم، السبت، وفاة 81 مصابا بفيروس كورونا خلال يومي الجمعة والسبت، بالإضافة إلى تسجيل 7316 إصابة جديدة بالفيروس.

ويرتفع عدد المصابين النشطين في إسرائيل إلى أكثر من 76 ألف حالة، رغم الإغلاق المشدّد الذي دخل أوّل من أمس، الخميس، أسبوعه الثالث.

ويخضع 1844 شخصًا للعلاج في المشافي، منهم 1171 في حالة خطيرة، من بينهم 335 يخضعون لأجهزة تنفس صناعي.

وبيّنت المعطيات كذلك أنّ نسبة الفحوصات الموجبة إلى مجمل الفحوصات هي 8.8%.

وأصدر مشفى فولفسون في حولون، اليوم، السبت، بيانا طلب فيه إلى تحويل مصابي كورونا إلى مستشفيات أخرى إثر امتلاء أقسام كورونا فيه. وذكر المشفى أن 80 مصابا بالفيروس يخضعون للعلاج في المشفى، منهم 40 في حالة حرجة.

وأمس، الجمعة، قال وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، إن 224 ألف شخص تلقوا التطعيم بلقاح مضاد لكورونا، الخميس، وإنّ عدد الذين تلقوا التطعيم بلغ قرابة 2.5 مليون، بينهم 850 ألفا تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم.

ورجّح مُنسق مواجهة فيروس كورونا في الحكومة الإسرائيلية، بروفيسور نحمان أش، الخميس، أن تمتنع السلطات الإسرائيلية عن تمديد إضافي للإغلاق الثالث الذي تفرضه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجدّ، وعبّر عن تفاؤله بأن ينجح تشديد الإغلاق وتمديده حتى الأول من شباط/ فبراير المقبل في لجم الجائحة.

جاء ذلك في تصريحات صدرت عن أش خلال مقابلة أجراها مع القناة 12 الإسرائيلية. وأشار المنسق إلى وجوب بحث سيناريوهات الخروج من الإغلاق، معتمدا على المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية حول انتشار كورونا، والتي تؤكد تباطؤ تفشي الجائحة وانخفاض مُعامل العدوى R، رغم أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة، خصوصا الخطرة منها، لا يزال مرتفعًا.

وعلى صلة، قرر المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، بروفيسور حيزي ليفي، المصادقة على توصية لجنة التفضيلات التابعة للوزارة، بتوسيع حملة التطعيم لتشمل أبناء سن 16 - 18 عاما، لتطعيم طلاب صفوف الحادي والثاني عشر من المرحلة الثانوية.