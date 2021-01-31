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الصحة الإسرائيلية: 23 وفاة بكورونا و2596 إصابة السبت

تاريخ النشر: 31/01/2021 - 08:35

الصحة الإسرائيلية: 23 وفاة بكورونا و2596 إصابة السبت
تطعيم 1.7 مليون شخص بالجرعة الثانية (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 23 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في البلاد، فيما تم تسجيل 2596 إصابة جديدة بالفيروس، أمس السبت، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

وتأتي هذه المعطيات، مع التراجع الملحوظ في فحوصات كورونا خلال نهاية الأسبوع، حيث تم أخذ 26 ألف عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 10% منها موجبة.

وسبق ذلك، تم تسجيل 6435 إصابة جديدة بالفيروس، فيما أعلن عن وفاة 41 مصابا الجمعة و23 مصابا أمس السبت، لترتفع وفيات كورونا منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس الماضي إلى 4745 حالة وفاة.

إلى ذلك، تواصل أقسام كورونا في المستشفيات تسجيل معدل قياسي بالإصابات الخطيرة، حيث يرقد 1814 مصابا، فيما تم تسرير 1162 مصابا بحالة خطيرة، و298 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ومع تفشي الفيروس رغم الإغلاق، تواصل وزارة الصحة بحملة التطعيم، حيث تم تطعيم أكثر من 3 مليون شخص، منهم 1728625 تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم، أي أن 32.61% حصلوا على الجرعة الأولى، بينما 18.76% حصلوا على الجعتين الأولى والثانية.

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#فيروس كورونا
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