استطلاع: "الصهيونية الدينية" و"الإسرائيليون" دون نسبة الحسم

أظهر استطلاع إسرائيلي للرأي، مساء الإثنين، أن حزبي "الإسرائيليين" بقيادة رئيس بلدية تل أبيب، رون حولدائي، و"الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش، المنشق حديثا عن "يمينا"، لا يتجاوزان نسبة الحسم لو أجريت الانتخابات اليوم.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد "مأغار موحوت" للقناة 20 اليمينية، فإن "الليكود" يحصل على أكبر عدد من المقاعد، ولكن معسكر اليمين لن يتجاوز 59 مقعدا، وذلك بمشاركة "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت، وبدون "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان.

وجاءت المقاعد على النحو الآتي: الليكود - 31، "يش عتيد" برئاسة يائير لابيد - 17، "تكفاه حدشاه" برئاسة غدعون ساعر - 14، "يمينا" - 12، القائمة المشتركة - 11، "شاس" - 8، "يهدوت هتوراه" - 8، "يسرائيل بيتينو" - 7، العمل برئاسة ميراف ميخائيلي - 4، و"ميرتس" - 4، و"كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس - 4.

ويفشل في تجاوز نسبة الحسم (3.25%)، يحسب الاستطلاع، "الحزب الاقتصادي الجديد"، برئاسة يارون زليخه (2%)، وحزب "الإسرائيليين" برئاسة حولدائي (1.1%)، و"عوتسما يهوديت"، برئاسة إيتمار بن غفير (0.8%)، وحزب "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش (0.7%)، و"البيت اليهودي" (0.5%).

وبيّن الاستطلاع فشل أحزاب اليمين المتطرف ("عوتسما يهوديت" و"الصهيونية الدينية" و"البيت اليهودي") في تجاوز نسبة الحسم حتى في حال تحالفها ضمن قائمة انتخابية واحدة.

ويشكّل الأسبوع الحالي الفرصة الأخيرة لترتيب قوائم المرشحين لانتخابات الكنيست، في آذار/مارس المقبل، حيث سيغلق باب الترشيحات بحلول منتصف ليلة الخميس – الجمعة المقبلة. وتسعى أحزاب صغيرة، تدل الاستطلاعات على عدم تجاوزها نسبة الحسم في حال خاضت الانتخابات منفردة، إلى إبرام تحالفات أو الانضمام إلى أحزاب أكبر نسبيا.