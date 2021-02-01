الصحة الإسرائيلية: 31 وفاة بكورونا الأحد وأكثر من 5000 إصابة

بيّنت معطيات وزارة الصحّة الإسرائيليّة، صباح اليوم، الإثنين، إصابة 5140 شخصًا بفيروس كورونا أمس، الأحد، بالإضافة إلى وفاة 31 شخصًا.

وبحسب الوزارة، فإنّ نسبة الفحوصات الموجبة إلى مجمل الفحوصات هي 9.7٪.

ووصل عدد الحالات الخطيرة إلى 1140، يخضع منهم 315 لأجهزة تنفّس صناعي.

ويرتفع عدد الوفيات الكلي منذ بدء الجائحة إلى 4796، بينما وصل عدد المصابين النشطين إلى أكثر من 68 ألفًا.

وبحسب معطيات الوزارة حصل على الجرعة الأولى من اللقاح أكثر من 3 ملايين شخص، بينما حصل على الجرعة الثانية قرابة مليون 800 ألف.

وعند منتصف ليل الأحد – الإثنين، مدّدت الحكومة الإسرائيلية الإغلاق العام حتى السادسة صباحا من يوم الجمعة المقبل، بعد مصادقة الكنيست على رفع غرامات مخالفة تعليمات كورونا.

وتوصّل الليكود و"كاحول لافان" إلى تفاهمات في الدقيقة الأخيرة قبل انتهاء الإغلاق ليل الأحد - الإثنين.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، في بداية الجلسة إنه يجب "منع التجمهرات في كل المجتمعات"، رافضًا حصر الانتقادات تجاه الحريديّين فقط.

ووعد نتنياهو بإحضار مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا خلال الأسبوع الجاري.

من جهته، قال وزير الأمن ورئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني غانتس، إن هناك ثمنًا للإغلاقات.. لا يمكن الاستمرار في دفعه.

وعلى الرغم من الخلافات، دعم وزراء "كاحول لافان'' تمديد الإغلاق، لكنهم يعتقدون أنه في ضوء استقرار معدل الإصابة والعدوى يمكن تخفيف بعض قيود الإغلاق، خاصّة كل ما يتعلق بالتعليم لجيل الطفولة والأعمال التجارية، بيد أن وزارة الصحة تعارض أي تخفيفات خلال الأسبوع الجاري.