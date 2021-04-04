غانتس يصف أحداث الأردن "شأنا داخليا" ويطالب نتنياهو بتقديم مساعدات

اعتبر وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، أن الأحداث التي يشهدها الأردن في الأيام الأخيرة والحديث عن محاولة انقلاب والإطاحة بالملك عبد الله الثاني، هي "شأن داخل وأنصح بألا نعنى نحن به"، كما وصفها بـ"بالأحداث الداخلية".

ودعا غانتس إلى تقديم مساعدات إسرائيلية إلى الأردن وخاصة في مواجهة فيروس كورونا، وقال "إنني أؤيد أن تمنحهم دولة إسرائيل كافة المساعدات المطلوبة".

نتنياهو وغانتس خلال اجتماع حكومة، العام الماضي (أ.ب.)

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن غانتس، خلال لقاء مع مراسلين عسكريين، قوله إن "المسألة في الأردن داخلية. والأردن هي دولة سلام مجاورة وذات أهمية إستراتيجية غير عادية. وهي عُمقنا الإستراتيجي وعلينا أن نبذل كل ما بوسعنا من أجل الحفاظ على هذا التحالف القائم منذ أكثر من ثلاثين عاما".

وأضاف غانتس أن "أردن قوية ومزدهرة هي في نهاية الأمر مصلحتنا سياسيا وأمنيا واقتصاديا أيضا. وعلينا أن نبذل كل ما باستطاعتنا من أجل مساعدتهم من الناحية الاقتصادية. ومن الناحية الصحية، هم يواجهون تحديات كثيرة في مجال كورونا. وأنا أؤيد أن تمنحهم دولة إسرائيل المساعدات المطلوبة".

وأشار غانتس بشكل مبطن إلى توتر العلاقات المستمر منذ أكثر من سنتين بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والملك الأردني، قائلا "لست الوحيد الذي يقرر بهذا الخصوص، وإنما مكتب رئيس الحكومة أيضا. لكني آمل أن يتكرموا في مكتب رئيس الحكومة وفي مجلس الأمن القومي بتقديم أي مساعدة ممكنة للأردن".

وفي سياق التوتر بينه وبين الملك الأردني، لا يزال نتنياهو يمتنع عن الرد على طلب أردني بتزويده بكميات من المياه إضافة إلى التي يحصل عليها سنويا، خارقا بذلك اتفاقية السلام بين الجانبين.