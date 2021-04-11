إزالة القيود عن الدخول والخروج من معبر طابا

قرّر وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشطاين، بعد التشاور مع المختصين في الوزارة، عدم تمديد القيود التي كانت مفروضة على الدخول والخروج من معبر طابا الحدودي مع مصر.

وبموجب هذا القرار فإن إجراءات الدخول والخروج من معبر طابا ستكون طبقًا لقرارات سلطة الطيران المدني في وزارة المواصلات الإسرائيلية، ويتوجب على الوافدين إلى إسرائيل عن طريق معبر طابا إبراز فحص سلبي للكشف عن "كورونا" أُجري قبل دخول البلاد بـ72 ساعة، هذا بالإضافة إلى ضرورة إجراء فحص آخر مع الوصول إلى المعبر من الأراضي المصرية.

يشار إلى أنه يتوجب على العائدين إلى البلاد عن طريق معبر طابا الالتزام بتعليمات الحجر الصحي.

هذا، وأعيد فتح معبر طابا الحدودي مع مصر أمام الإسرائيليين، يوم 30 آذار/ مارس 2021، وذلك بقرار من الحكومة الإسرائيلية، علما أنه كان مغلقا لمدة عام بسبب جائحة كورونا.