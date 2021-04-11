"أمان" يحذر من تعليق شحنات لقاح فايزر ومُعامل تناقل العدوى بارتفاع

توفي 6 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في البلاد، فيما شخصت 86 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في الوقت الذي لوحظ ارتفاعا بمُعامل تناقل العدوى (R)، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

وتواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى إجراء فحوصات لاكتشاف كورونا التي أظهرت تراجعا وعدم الإقبال على إجراء الفحوصات خلال نهاية الأسبوع، بحيث أظهرت نتائج العينات بأن الفحوصات الموجبة بلغت 0.8%.

وبحسب بيانات الوزارة، فإن مُعامل تناقل العدوى (R) عاود الارتفاع وتوقف عند 0.73 بعد أن كان في الأسبوع الماضي 0.53، فيما يرقد في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد 263 مصابا بحالة خطيرة جدا.

وتأتي هذه البيانات، في الوقت الذي قررت شركة فايزر تعليق شحنة 700 ألف لقاح مضاد كورونا كان يتوقع أن تصل إلى البلاد قريبا، وذلك لعدم تحويل الحكومة الإسرائيلية ثمنها الى الشركة بسبب الأزمة السياسية بين الليكود و"كاحول لافان".

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن شركة الأدوية تهدد بنقل التطعيمات التي كانت معدة إلى إسرائيل إلى دول أخرى، وعليه، يحاول الليكود اقناع "كاحول لافان" المصادقة على تحويل المبلغ إلى الشركة لضمان وصول شحنة اللقاحات.

وحذر تقرير صدر، اليوم الأحد، عن مركز الأبحاث والمعلومات التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي (أمان) من مغبة تعليق شحنة لقاح فايزر إلى البلاد.

وأشار إلى أن تعليق أو تأخير شحنات اللقاح من شأنه أن يمس بالإنجازات التي حققت من خلال حملة التطعيمات والتراجع الملحوظ بإصابات كورونا.

إلى ذلك، تعتزم وزارة الصحة تخفيف القيود على التجمهر والسماح بزيادة عدد الأشخاص في التجمعات الخارجية والأماكن المفتوحة، من 50 إلى 100، فيما يرجح الإبقاء على قيود التجمع في أماكن مغلقة بحيث يقتصر العدد على 20 شخصا.

وفيما يتعلق بجهاز التعليم، تشير التقديرات إلى إلغاء نظام الكبسولات وتقسيم الطلاب إلى المجموعات الصغيرة، وذلك لطلاب صفوف الحادي عشر والثاني عشر، إضافة إلى صفوف المرحلة الإعدادية. كما تم إعفاء أولياء الأمور من التوقيع على تصريح صحي بشأن الوضع الصحي لأولادهم.