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الصحة الإسرائيلية: 82 إصابة بكورونا أمس والفحوصات الموجبة 0.8%

تاريخ النشر: 18/04/2021 - 10:41

الصحة الإسرائيلية: 82 إصابة بكورونا أمس والفحوصات الموجبة 0.8%
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أفادت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الأحد، بأنه سُجلت 82 إصابة بفيروس كورونا، أمس، بعد إجراء 11,085 فحصا، فيما نسبة الفحوصات الإيجابية للفيروس 0.8%.

وهناك 2540 مريضا بكورونا حاليا، و337 منهم يرقدون في المستشفيات، بينهم 206 مرضى في حالة خطيرة، فيما عدد الخاضعين لتنفس اصطناعي انخفض إلى 122. وبلغت حصيلة الوفيات 6334 منذ بداية الجائحة.

وتلقى 5,343,094 كواطنة الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لكورونا، فيما تلقى 4,969,853 مواطنا الجرعة الثانية.

وانتظم صباح اليوم، التعليم الوجاهي في جميع المراحل التعليمية في مدارس البلاد، كما تم الشروع بإلغاء الإلزام بوضع الكمامات في الأماكن المفتوحة والهواء الطلق. وتشدد وزارة الصحة الإسرائيلية على ضرورة وضع الكمامات في الأماكن المغلقة.

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