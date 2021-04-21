تخوفا من طفرات مقاومة للقاح: تحذير مشدد من السفر إلى 8 دول

تعتزم وزارة الصحة الإسرائيلية إصدار تحذير مشدد بشأن سفر الإسرائيليين إلى 8 وجهات تشهد انتشارا واسعا بطفرات مختلفة فيروس كورونا المستجد، ومن بينها الهند والمكسيك، بحسب ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني.

وتدرس الوزارة إلزام الأجانب القادمين من هذه الدول، وخاصة الهند وإثيوبيا وأوكرانيا، بالخصوع إلى حجر صحي في فنادف تعدها الوزارة لهذا العرض، على أن تتخذ الجهات الحكومية المعنية قرارا نهائيا في هذا الشأن خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان الصحة الإسرائيلية قد أعلنت تشخيص 7 إصابات بالطفرة الهندية لفيروس كورونا، وأوضحت أن المصابين بالفيروس عادوا من الخارج (لم تذكر الوجهة)، وأنهم لم يحصلوا على اللقاح.

وبحسب الوزارة فإن تأثير الطفرة على المتعافين من الفيروس والحاصلين على اللقاح غير واضح. وشدّدت على أهمية الحجر المنزلي للعائلين من خارج البلاد، خصوصًا من الدول التي تشهد نسب إصابة مرتفعة.

وتأتي الخطوات المشددة التي تعتزم الصحة الإسرائيلية اتخاذها في ظل تخوف المسؤولين في الجهاز الصحة الإسرائيلي من وصول أنواع جديدة من الفيروس إلى إسرائيل، قد تظهر مقاومة للقاحات المضادة لكورونا، بحسب "يديعوت أحرونوت".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد تطرق إلى هذه المخاوف في مؤتمر صحافي عقده الليلة الماضية، بعد مشاورات حول اللقاحات، وقال: "نجاحنا (في حملة التطعيم) عالمي، لكنه لا يخلو من إمكانية التراحع. يمكن أن تفاجئنا طفرة جديدة في أية لحظة".

وأضاف نتنياهو أن "إحدى طرق منع مفاجآت من هذا النوع، هي إحكام إغلاقنا الخارجي. وقد أجرينا مناقشة مطولة حول هذا الموضوع، حول الخيارات المختلفة التي تحدث عنها وزير الصحة، والتي نناقشها أيضًا بخصوص علاقاتنا الخارجية مع بعض الدول".

كما تطرق وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، إلى هذا الشأن، وقال إن الوزارة تدرس "تشديد إجراءات العزل" للعائدين من دول معينة، لكنه لم يحددها.

وتعتزم الصحة الإسرائيلية، الشروع في تنفيذ مخطط الإشراف الإلكتروني والمراقبة للعائدين من الخارج، وذلك منذ مطلع أيار/ مايو المقبل، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان - ريشيت بيت"، في وقت سابق، اليوم.

وبحسب المخطط، سيتم استعمال الأساور الإلكترونية من قبل العائدين من السفر للبلاد، إذ سيتم إلزام كل شخص وفور وصوله المعابر ارتداء سوار إلكتروني، وكل من يرفض ذلك سيتم تحويله للحجر الصحي الفندقي حتى فترة 14 يوما.

وقالت وزارة الصحة إن الحديث يدور عن آلية إضافية لفرض الحجر الصحي وليست بديلا عن الحجر، حيث تواصل الوزارة دراسة المخطط النهائي لتشغيل آلية الإشراف الإلكتروني للعائدين من الخارج.