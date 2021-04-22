بعد إغلاق لعام: إعادة فتح محطة القطار في مطار بن غوريون

أعيد صباح اليوم الخميس فتح محطة القطار في مطار بن غوريون الدولي في اللد، وذلك بعد عام من إغلاق المحطة بسبب جائحة كورونا.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين في شركة "قطار إسرائيل" الحكومية الإسرائيلية، قولهم إن "محطة القطار في المطار ستستأنف عملها بدءا من اليوم الخميس، وذلك في اعقاب استمرار انحسار الجائحة والارتفاع في عدد المسافرين في قطار إسرائيل وتوسع النشاط في المطار".

وتقرر إعادة نشاط محطة القطار في المطار، في ظل انحسار الحالة الوبائية وتراجع عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا، في أعقاب حملة التطعيم باللقاح المضاد للفيروس.

وسيتم في منطقة محطة القطار في المطار الالتزام بتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية الخاصة بوضع الكمامة على الوجه، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وكذلك تقييد عدد الركاب.

تجدر الإشارة إلى أنه تأخرت عودة نشاط المحطة إلى اليوم بسبب مباحثات في وزارة المواصلات الإسرائيلية حول "المعضلة" المتعلقة بالركاب الذين لم يتم تطعيمهم أو المتعافين الذين يعودون من الخارج، ويجب عزلهم من لحظة هبوطهم في المطار.

ويأتي إعادة فتح المحطة وتشغيلها، فيما تعتزم وزارة الصحة، الشروع في تنفيذ مخطط الإشراف الإلكتروني والمراقبة للعائدين من الخارج، وذلك منذ مطلع أيار/مايو المقبل.

وبحسب المخطط، سيتم استعمال الأساور الإلكترونية من قبل العائدين من السفر للبلاد، إذ سيتم إلزام كل شخص وفور وصوله المعابر ارتداء سوار إلكتروني، وكل من يرفض ذلك سيتم تحويله للحجر الصحي الفندقي حتى فترة 14 يوما.