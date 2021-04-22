  2. إسرائيليات
  3. أخبار

بعد إغلاق لعام: إعادة فتح محطة القطار في مطار بن غوريون

تاريخ النشر: 22/04/2021 - 09:13

بعد إغلاق لعام: إعادة فتح محطة القطار في مطار بن غوريون
عودة القطار لمطار بن غوريون (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أعيد صباح اليوم الخميس فتح محطة القطار في مطار بن غوريون الدولي في اللد، وذلك بعد عام من إغلاق المحطة بسبب جائحة كورونا.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين في شركة "قطار إسرائيل" الحكومية الإسرائيلية، قولهم إن "محطة القطار في المطار ستستأنف عملها بدءا من اليوم الخميس، وذلك في اعقاب استمرار انحسار الجائحة والارتفاع في عدد المسافرين في قطار إسرائيل وتوسع النشاط في المطار".

وتقرر إعادة نشاط محطة القطار في المطار، في ظل انحسار الحالة الوبائية وتراجع عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا، في أعقاب حملة التطعيم باللقاح المضاد للفيروس.

وسيتم في منطقة محطة القطار في المطار الالتزام بتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية الخاصة بوضع الكمامة على الوجه، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وكذلك تقييد عدد الركاب.

تجدر الإشارة إلى أنه تأخرت عودة نشاط المحطة إلى اليوم بسبب مباحثات في وزارة المواصلات الإسرائيلية حول "المعضلة" المتعلقة بالركاب الذين لم يتم تطعيمهم أو المتعافين الذين يعودون من الخارج، ويجب عزلهم من لحظة هبوطهم في المطار.

ويأتي إعادة فتح المحطة وتشغيلها، فيما تعتزم وزارة الصحة، الشروع في تنفيذ مخطط الإشراف الإلكتروني والمراقبة للعائدين من الخارج، وذلك منذ مطلع أيار/مايو المقبل.

وبحسب المخطط، سيتم استعمال الأساور الإلكترونية من قبل العائدين من السفر للبلاد، إذ سيتم إلزام كل شخص وفور وصوله المعابر ارتداء سوار إلكتروني، وكل من يرفض ذلك سيتم تحويله للحجر الصحي الفندقي حتى فترة 14 يوما.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#القطار
#محطة القطار
#مطار بن غوريون
#سوار إلكتروني
#جائحة كورونا

حوارات

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الجيش الإسرائيلي يؤكد فشله باعتراض صاروخ أطلِق من سورية وسقط بالنقب
الجيش الإسرائيلي يؤكد فشله باعتراض صاروخ أطلِق من سورية وسقط بالنقب

2021-04-22

مقتل شخص برصاص الجيش الإسرائيلي قرب سيناء
مقتل شخص برصاص الجيش الإسرائيلي قرب سيناء

2021-04-22

وزير الطاقة الإسرائيلي يتلقى دعوة رسمية لحضور مؤتمر في تركيا
وزير الطاقة الإسرائيلي يتلقى دعوة رسمية لحضور مؤتمر في تركيا

2021-04-21

الأكثر قراءة

الرملة: انفجار قوي جدا خلال تجارب في مصنع أسلحة

الرملة: انفجار قوي جدا خلال تجارب في مصنع أسلحة

2021-04-21
تشكيل حكومة بديلة: خلافات داخل المعسكر المناوئ لنتنياهو

تشكيل حكومة بديلة: خلافات داخل المعسكر المناوئ لنتنياهو

2021-04-21
استطلاع: قائمة

استطلاع: قائمة "فتح" تتصدّر.. والبرغوثي يتفوّق على عباس

2021-04-21

"سنحطم رؤوسهم وندفنهم أحياءً": الإرهاب اليهودي يستهدف المقدسيين

2021-04-21
تخوفا من طفرات مقاومة للقاح: تحذير مشدد من السفر إلى 8 دول

تخوفا من طفرات مقاومة للقاح: تحذير مشدد من السفر إلى 8 دول

2021-04-21