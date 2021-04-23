  2. إسرائيليات
  3. أخبار

"إسرائيل لن تلتزم بالاتفاق النووي.. وعملياتها ضد إيران ستستمر"

تاريخ النشر: 23/04/2021 - 00:22

"إسرائيل لن تلتزم بالاتفاق النووي.. وعملياتها ضد إيران ستستمر"
نتنياهو في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع الأميركي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصدرت القيادة السياسية الإسرائيلية، تعليمات إلى المسؤولين الأمنيين الذين يغادرون مطلع الأسبوع المقبل، لعقد مباحثات في واشنطن، بالتشديد على معارضة إسرائيل للاتفاق النووي مع إيران، وعودة الإدارة الأميركية إلى الاتفاق الموقع عام 2015 مع طهران، على ضوء المباحثات الجارية في فيينا، لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الإدارة الأميركية السابقة.

وجاءت التعليمات على لسان كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، بيني غانتس، ووزير الخارجية، غابي أشكينازي، في ختام جلسة عقدت الخميس، مع كبار المسؤولين في أجهزة الأمن الإسرائيلية الذين يتجهون لعقد محادثات في واشنطن، الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكر المراسل السياسي لموقع "واللا"، باراك رافيد، مساء الأربعاء.

وعللت القيادة السياسية الإسرائيلية موقفها بأن الحديث عن عودة أميركية إلى الاتفاق النووي ذاته الذي كانت قد انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، والذي تعتبر إسرائيل أنه يشكل خطرا على أمنها وعلى استقرار المنطقة.

ونقل رافيد عن مصدر سياسي أن نتنياهو أكد خلال الجلسة أن "إسرائيل ليست طرفا في الاتفاق النووي مع إيران وغير ملتزمة به"، وأوضح أن "إسرائيل ملتزمة بمصالحها الأمنية ولن تتصرف إلا بناء على ذلك". وقال المصدر السياسي إن "نتنياهو شدد أيضا على إسرائيل ستحافظ على حرية التصرف ضد إيران".

وتقرر خلال الجلسة أن يبلغ المسؤولون الإسرائيليون نظرائهم الأميركيين، أنه إذا "عقدت، مستقبلا، مباحثات بين الولايات المتحدة والقوى العظمى مع إيران بشأن اتفاق نووي محسن، فإن إسرائيل ستعلن موقفها من الخصائص والمحتوى الذي يجب أن يكون عليه مثل هذا الاتفاق النووي الجديد".

ويغادر كل من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ورئيس الموساد، يوسي كوهين، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، تامير هايمان، ورئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، إلى واشنطن، مطلع الأسبوع المقبل، لعقد لقاءات منفصلة مع مسؤولين أميركيين حول الملف الإيراني.

وأشارت القناة العامة الإسرائيلية ("كان ١١") إلى أن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين الثلاثة "لا يشكلون وفدا إسرائيليا؛ إذ أن كل واحد منهم سيجري مباحثات منفردة"، وأضافت أن "المسؤولين الثلاثة سيتباحثون مع شخصيات رفيعة في الإدارة الأميركية، على خلفية التقدم الذي طرأ في مفاوضات فيينا حول إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي".

في المقابل، أشار رافيد إلى أن بن شبات سيرأس وفدا يضم ممثلين عن كافة الوزارات الحكومية ذات الصلة؛ وأن المباحثات التي سيجريها ستعقد في البيت الأبيض. في حين سيجتمع كوهين وكوخافي وهايمان مع نظرائهم الأميركان.

وفي السادس من نيسان/ أبريل الجاري، انطلقت محادثات فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى، بعد انسحاب إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منه عام 2018.

وفي 14 نيسان/ أبريل الجاري جددت الولايات المتحدة، على لسان مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، التزامها بأمن إسرائيل، متعهدة بألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#إسرائيل
#إيران
#الاتفاق النووي

حوارات

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تحقيق إسرائيلي: "منظومة الدفاع حاولت إسقاط الصاروخ السوري بمضادات غير ملائمة"
تحقيق إسرائيلي: "منظومة الدفاع حاولت إسقاط الصاروخ السوري بمضادات غير ملائمة"

2021-04-23

العليا تمهل نتنياهو حتى الأحد لتفسير امتناعه عن تعيين وزراء
العليا تمهل نتنياهو حتى الأحد لتفسير امتناعه عن تعيين وزراء

2021-04-22

الصحة الإسرائيلية توصي بالامتناع عن السفر إلى 7 دول بسبب كورونا
الصحة الإسرائيلية توصي بالامتناع عن السفر إلى 7 دول بسبب كورونا

2021-04-22

الأكثر قراءة

الرملة: انفجار قوي جدا خلال تجارب في مصنع أسلحة

الرملة: انفجار قوي جدا خلال تجارب في مصنع أسلحة

2021-04-21
استطلاع: قائمة

استطلاع: قائمة "فتح" تتصدّر.. والبرغوثي يتفوّق على عباس

2021-04-21

"سنحطم رؤوسهم وندفنهم أحياءً": الإرهاب اليهودي يستهدف المقدسيين

2021-04-21
تشكيل حكومة بديلة: خلافات داخل المعسكر المناوئ لنتنياهو

تشكيل حكومة بديلة: خلافات داخل المعسكر المناوئ لنتنياهو

2021-04-21
تخوفا من طفرات مقاومة للقاح: تحذير مشدد من السفر إلى 8 دول

تخوفا من طفرات مقاومة للقاح: تحذير مشدد من السفر إلى 8 دول

2021-04-21