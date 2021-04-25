  2. إسرائيليات
  3. أخبار

نتنياهو عرض على غانتس أن يكون الأول في التناوب

تاريخ النشر: 25/04/2021 - 20:56

نتنياهو عرض على غانتس أن يكون الأول في التناوب
نتنياهو وغانتس (المكتب الإعلامي للكنيست)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

عرض رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، على رئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني غانتس، أن يكون الأخيرُ الأوّلَ في التناوب على رئاسة الحكومة إن انضمّ إلى ائتلافه الحكومي، بحسب ما ذكرت القناة 12، مساء اليوم، الأحد.

ويواجه نتنياهو صعوبات في تشكيل حكومته وسط جهود حثيثة من خصومه لتشكيل "حكومة تغيير". وتنتهي مهلة نتنياهو لتشكيل الحكومة يوم الإثنين المقبل.

وجرى الاتصال الهاتفي بين غانتس وبين نتنياهو أول من أمس، الجمعة. وعرض نتنياهو خلاله على غانتس الاحتفاظ بحقيبة الأمن، خلال شغله رئاسة الحكومة، ومن ثم يرأس نتنياهو الحكومة لعامين، ولاحقا غانتس لعام واحد.

وخلال الانتخابات الأخيرة وعد غانتس بأنه لن ينضمّ مجدًدا لحكومة يرأسها نتنياهو.

وتشير التطورات في الساحة الإسرائيلية الداخلية إلى تضاؤل كبير في احتمالات نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة. وفي المقابل، توجد خلافات داخل المعسكر المناوئ لنتنياهو، في أعقاب مطالبة حزب "يمينا"، برئاسة نفتالي بينيت، بالحصول على وزارتي القضاء والأمن الداخلي، كونهما ذات قيمة سياسية بالنسبة لليمين.

وأعلنت كتلة "يمينا" في الكنيست اليوم، الأحد، أنها "تقف موحدة وصلبة وراء سياسة نفتالي بينيت لتشكيل حكومة ومنع انتخابات خامسة والتدهور إلى فوضى". وبحسب وسائل إعلام، فإن هذا البيان يأتي على خلفية محاولات حزب الليكود لشق "يمينا" ومنع تشكيل حكومة في المعسكر المناوئ.

وقال بينيت خلال اجتماع كتلة "يمينا"، إن "الأفضلية هي بتشكيل حكومة يمين أولا، وفي موازاة ذلك العمل من أجل تشكيل حكومة وحدة قومية. وفقط إذا تتحقق الإمكانيتين، وبعد أن بذل يمينا كافة الجهود لتشكيل حكومة جيدة في إسرائيل، سنتجه بدون خيار إلى انتخابات خامسة".

من جانبه، هاجم رئيس قائمة الصهيونية الدينية والفاشية، بتسلئيل سموتريتش، بينيت وكتب في "تويتر" إن "رئيس حكومة يرأس حزبا له 7 أعضاء كنيست ليس شرعيا. وهذا دمار للديمقراطية وتآمر ضد العقلانيين فيها. وأنت في أفضل الأحوال تنتظر على الجدار فشل نتنياهو كي تسعى إلى تشكيل حكومة يسار برئاستك. وما زال الوقت ليس متأخرا كي تتعقل. تراجع وتعال نشبك الأيدي من أجل تشكيل حكومة يمين".

إلا أن سموتريتش كتب في "تويتر"، الليلة الماضية، أنه "من الجائز أنه حان الوقت فعلا لتغيير نتنياهو. وبعد عدد لا نهائي من الأحداث الإرهابية والإعتداءات من جانب العدو العربي في الأيام الأخيرة وبعد رشقات صاروخية من غزة باتجاه بلدات الجنوب، دعا نتنياهو بشكل واضح إلى ’تهدئة الخواطر من كافة الأطراف’".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#نتنياهو
#غانتس
#كاحول لافان
#بينيت

حوارات

الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء
الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء

2021-04-24

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصحة الإسرائيلية تطلب تسهيلات واسعة لتقييدات كورونا
الصحة الإسرائيلية تطلب تسهيلات واسعة لتقييدات كورونا

2021-04-25

غانتس وكوخافي يوجهان بالاستعداد لتصعيد محتمل في غزة
غانتس وكوخافي يوجهان بالاستعداد لتصعيد محتمل في غزة

2021-04-25

حيوت تقترح تعيين وزير قضاء خلال 48 ساعة
حيوت تقترح تعيين وزير قضاء خلال 48 ساعة

2021-04-25

الأكثر قراءة

مواجهات في القدس والضفّة المحتلّتيْن وفصائل المقاومة

مواجهات في القدس والضفّة المحتلّتيْن وفصائل المقاومة "في حالة انعقاد دائم"

2021-04-24
نتنياهو يدعو للتهدئة في القدس.. ويلمح لتصعيد في غزة

نتنياهو يدعو للتهدئة في القدس.. ويلمح لتصعيد في غزة

2021-04-24
قصف للاحتلال في غزة وقذائف من القطاع باتجاه المستوطنات المحيطة

قصف للاحتلال في غزة وقذائف من القطاع باتجاه المستوطنات المحيطة

2021-04-24
بانياس:

بانياس: "3 قتلى في هجوم إسرائيلي على سفينة إيرانية"

2021-04-24
جهود دولية لمنع التصعيد في غزة

جهود دولية لمنع التصعيد في غزة

2021-04-24