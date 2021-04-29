تقرير: 30% في إجازة بدون راتب يرفضون العودة للعمل

قالت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الخميس، إن 29.3% من العاملين المتواجدين حاليا في إجازة بدون راتب، في أعقاب جائحة كورونا، يرفضون العودة إلى عملهم، وأن السبب الرئيسي لرفضهم هو أنهم يفضلون الحصول على مخصصات البطالة.

واستندت دائرة الإحصاء في هذا المعطى إلى استطلاع وضع المصالح التجارية في شهر نيسان/أبريل الحالي. وتبين من تحليل أسباب رفض العاملين العودة من الإجازة بدون راتب إلى عملهم، أن 63.9% من المصالح التجارية أشارت إلى أن العاملين يفضلون الحصول على مخصصات بطالة، 14.2% قالوا إن العاملين يتخوفون من أن يضطروا إلى الخروج مرة أخرى إلى إجازة بدون راتب، و21.1% قالوا إجابة أخرى، وتبين أن المقصود هو أن سياسة الإجازة بدون راتب وضعت مصاعب أمام إعادة عاملين إلى العمل.

وحسب الاستطلاع، فإن 60% تقريبا من العاملين الذين يرفضون العودة من إجازة بدون راتب، عملوا في فرع خدمات الطعام والمشروبات، التي تشمل المطاعم وقاعات إحياء المناسبات.

وفي المقابل، سجلت الأشهر الأخيرة ارتفاعا في نسبة التشغيل. وارتفعت النسبة من 75.4% في كانون الثاني/يناير إلى 86.1% في نيسان/أبريل. وكانت هذه النسبة 87.1% في آب/أغسطس الماضي. وقسم كبير جدا من ارتفاع نسبة التشغيل ناع من عودة عاملين من إجازة بدون راتب إلى العمل، ويرجح أن يكون السبب الآخر هو تشغيل عاملين جدد.

وتوقعت 5% من المصالح التجارية تراجع نسبة التشغيل في الأشهر القريبة المقبلة، فيما توقعت 30% منها ارتفاع نسبة التشغيل. وفي معظم الفروع الاقتصادية، استبعد المشغلون تغير نشبة العاملين.