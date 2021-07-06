صفقة تبادل لقاحات كورونا بين إسرائيل كوريا الجنوبية

أبرمت الحكومة الإسرائيلية صفقة مع كوريا الجنوبية بموجبها تم الموافقة على تبادل لقاحات "فايزر" ضد فيروس كورونا، وبموجب الصفقة التي تم التوصل إليها بمعرفة شركة الأدوية "فايزر" المصنعة للقاح كورونا، سيتم تبادل 700 ألف لقاح بين البلدين، ويأتي ذلك بسبب قرب انتهاء صلاحية مخزون اللقاحات في البلاد.

وقادت وزارة الصحة الإسرائيلية التوقيع على الاتفاقية، التي تم التوصل إليها فجر اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وموظفي مجلس الأمن الوطني ومكتب رئيس الحكومة، وستدخل حيز التنفيذ "بعد استكمال جميع العمليات، بما في ذلك اختبار اللقاحات بعد وصولها إلى كوريا الجنوبية"، بحسب ما أفاد موقع "واللا" الإلكتروني.

وبموجب شروط الاتفاقية، التي أطلعت عليها شركة "فايزر"، ستسلم وزارة الصحة الإسرائيلية حوالي 700000 جرعة لقاح إلى كوريا الجنوبية بحلول نهاية شهر تموز/يوليو، وفي المقابل ستتلقى نفس الكمية من اللقاحات خلال شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر.

ووصف رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، الصفقة بـ"الرابحة"، قائلا "معا سنهزم الفيروس"، مضيفا "نرحب بالاتفاق وتعتبره منفعة متبادلة لكل من إسرائيل وكوريا".

وقبيل توقيع الاتفاقية مع كوريا الجنوبية، أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية سلسلة من المحادثات مع الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" ألبرت بورلا، للحصول على موافقته على الصفقة، وكذلك حول سياسات وإستراتيجيات التطعيم المستمرة للتعامل مع الفيروس ومتغيراته الحالية والمستقبلية.

وقال بينيت "نواصل حماية صحة المواطنين الإسرائيليين. اللقاحات فعالة وتنقذ الأرواح، هذه حقيقة. ستتلقى كوريا الجنوبية من مخزوننا الحالي من اللقاحات، وسوف نتلقى من شحنتها المستقبلية. سيؤدي ذلك إلى تقليل الثغرات والتأكد من أن إسرائيل لديها مخزون مناسب من اللقاحات".