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الصحة الإسرائيلية: حجر صحي لجميع القادمين للبلاد منذ الجمعة المقبل

تاريخ النشر: 09/07/2021 - 13:54

الصحة الإسرائيلية: حجر صحي لجميع القادمين للبلاد منذ الجمعة المقبل
مطار بن غوريون في اللد (أرشيف - أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، أن جميع المسافرين إلى إسرائيل، من كافة الأعمار والذين تلقوا التطعيم ضد كورونا وتعافوا من الإصابة بالمرض، من دول يوجد حيالها تحذير سفر خطير، سيطالبون بالدخول إلى حجر صحي فور دخولهم إلى البلاد، ابتداءا من 16 تموز/يوليو الجاري.

ووفق بيان الوزارة، فإن قائمة الدولة المشمولة في تحذير السفر ويلزم القادمون منها بحجر صحي فور دخولهم إلى إسرائيل، بدءا من 16 تموز/يوليو الجاري، هي: الإمارات، جزء سيشيل، إكوادور، أثيوبيا، بوليفيا، غواتيمالا، هوندوراس، زمبابوي، زامبيا، نميبيا، براغواي، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، قيرغستان وتونس.

وسيسري ذلك حتى يوم 25 تموز/يوليو الجاري، وسيتم تمديد القرار وفق الحاجة وبموجب مستوى انتشار كورونا في كل واحدة من هذه الدول. وفي حال عدم حدوث تحسن ملموس في مستوى انتشار كورونا في هذه الدول، فإنه يتوقع إدخالها إلى قائمة الدول بمستوى خطر الأعلى. وأشارت الوزارة إلى أنه لا يوجد حظر سفر إلى هذه الدول، وإنما إلزام بالحجر الصهي لدى العودة منها.

ووفقا لقرارات الوزارة، فإنه ابتداء من 16 تموز/يوليو الجاري، سيلزم جميع العائدين من خارج البلاد، من جميع الدول ومن كافة الأعمال وبضمنهم المتعافين من كورونا والذين تلقوا التطعيم ضد الفيروس، بحجر صحي لمدة 24 ساعة أو حتى الحصول على نتيجة فحص أجري في المعبر الحدودي، ووفقا للأبكر بينهما.

وفي أعقاب مداولات لتقييم الوضع أجرتها وزارة الصحة، جرت في 6 تموز/يوليو الجاري، ستضاف دولتي أوزبكستان وبيلاروسيا إلى قائمة الدول في مستوى الخطر الأعلى ابتداء من يوم الإثنين المقبل، ويخضع ذلك إلى مصادقة الحكومة الإسرائيلية.

بناء عليه، ستشمل قائمة الدول في مستوى الخطر الأعلى: أوزبكستان، الارجنتين، بيلاروسيا، البرازيل، جنوب أفريقيا، الهند، المكسيك وروسيا.

يشار إلى أن التعليمات تقضي بحظر سفر مواطنين ومقيمين في إسرائيل إلى الدول في مستوى الخطر الأعلى، عدا الذين صادقت لجنة الاستثناءات على سفرهم إليها. كما أن جميع القادمين من هذه الدول إلى إسرائيل، من كافة الأعمار والمتعافين من كورونا والذين تلقوا التطعيم، ملزمون بحجر صحي وفق تعليمات وزارة الصحة فور دخولهم إلى البلاد. وستكون هذه التعليمات سارية حتى 25 تموز/يوليو الحالي، وسيتم تمديد التعليمات وفق الحاجة ومستوى انتشار كورونا في كل واحدة من هذه الدول.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#كورونا
#فيروس كورونا
#الصحة الإسرائيلية
#حجر صحي

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