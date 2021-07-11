الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة نشطة بكورونا ونفاذ مخزون لقاحات "فايزر"

شخصت 770 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال نهاية الأسبوع في البلاد، إذ سجلت 531 إصابة يوم الجمعة، بينما في يوم السبت شخصت 244 إصابة، لتتخطى الإصابات النشطة أكثر من 4 آلاف إصابة غالبيتها إصابات بالطفرة الهندية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

وفي ظل تفشي الفيروس، كثفت وزارة الصحة من إجراء فحوصات كورونا خلال نهاية الأسبوع، حيث تم، يوم الجمعة، أخذ 78 ألف عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 0.5% منها موجبة، بينما يوم السبت، تم أخذ 39 ألف عينة مخبرية، أظهرت النتائج أن 0.5% منها موجبة.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، يرقد في مستشفيات البلاد 78 مصابا بينهم 43 مصابا بحالة خطيرة و13 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما أعطت الوزارة التعليمات للمستشفيات لتجهيز أقسام كورونا وإعادة تشغيلها.

وأمس السبت، توفيت مسنة (75 عاما) من بلدة الخضيرة تأثرا بإصابتها بفيروس كورونا، حيث كانت ترقد في مستشفى "هيلل يافه"، ومنذ مطلع الشهر الجاري سجلت 4 وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي وفيات كورونا 6435 حالة وفاة، منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020.

ومع انتشار فيروس كورونا والارتفاع في الحالات النشطة، صنفت في البلاد 5 بلدات كمناطق حمراء، وهي: كفار يونا، ويهود، وشعاري تكفا، وتسوفيم، ومستوطنة معاليه أدوميم.

وبظل تفشي الفيروس وزيادة معدلات الإصابة والعدوى بالفيروس، ومع قرب انتهاء مفعول صلاحية اللقاحات بنهاية الشهر الجاري، كثفت وزارة الصحة الإسرائيلية بالتعاون مع صناديق المرضى في البلاد، من حملة تطعيم الفتية والأطفال من جيل 12 سنة حتى 15 سنة.

وأظهرت معطيات وزارة الصحة أنه حتى الآن تطعيم 200 ألف طفل غالبيتهم بالجرعة الأولى، على أن يتم الشروع هذا الأسبوع التطعيم بالجرعة الثانية.

يأتي ذلك، في وقت يقترب مخزون اللقاحات في مستودعات وزارة الصحة على النفاذ، حيث يواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إجراء اتصالات مع إدارة شركة الأدوية الأميركية "فايزر"، بغية تزويد وزارة الصحة الإسرائيلية شحنات جديدة من اللقاحات.

وبظل الحديث عن نفاذ مخزون لقاحات "فايزر"، أعلن وزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، عن وجود احتياط من لقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19، مؤكدا أنه بإمكان تطعيم كل من يريد من البالغين، قائلا "هذا يعني أنه لا يوجد نقص في اللقاحات أو نفاذ مخزون اللقاحات، إذ نسعى للتعجيل بوصول شحنات جديدة من لقاح فايزر، حيث من المتوقع الحصول على ردود من الشركة بغضون أيام".

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية أبرمت في الأسبوع الماضي صفقة تبادل لقاحات مع كوريا الجنوبية، بموجبها تم تحويل 700 ألف لقاح إلى كوريا الجنوبية التي ستقوم بإعادتها لوزارة الصحة الإسرائيلية حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.