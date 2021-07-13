كورونا بالبلاد: معدل قياسي جديد بتسجيل 734 إصابة خلال 24 ساعة

شخصت، أمس الإثنين، 734 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليتم تسجيل معدل قياسي جديد بالإصابات، وهو رقم قياسي الأعلى منذ 3 أشهر، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، توجد في البلاد أكثر 4674 حالة نشطة غالبيتها بالطفرة الهندية، فيما يرقد في مستشفيات البلاد 81 مصابا، بينهم 47 مصابا بحالة خطيرة و17 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنافس الاصطناعي، بينما توقفت وفيات كورونا عند 6439 حالة وفاة، منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020.

وفي ظل تفشي كورونا تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى تطعيم الفتية والأطفال، وكذلك جددت الحملة لتطعيم البالغين.

وأظهرت بيانات الصحة أنه يوجد حاليا 1.13 مليون شخص في البلاد يمكن تطعيمهم ولم يتم تطعيمهم بعد، بينما نسبة الأشخاص الذين تم تطعيمهم في سن 15-13 هي 32% فقط، ونسبة الأشخاص الذين تم تطعيمهم بعمر 12% فقط 22%.

في غضون ذلك، يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، في وقت لاحق اليوم، جلسة خاصة لبحث سبل الحد من تفشي الطفرة الهندية، وسد الثغرات على المعابر وفي مطار بن غوريون، وسبل تشغيل مجمع فحوصات كورونا الذي دشن في المطار، حيث من المتوقع أن يقدم خدمات لحوالي 40 ألف مسافر يوميا.

كما سيبحث "كابينيت كورونا" إعادة تشغيل أقسام كورونا في المستشفيات، والنقص في الوظائف والملكات، وتحديث الأجور وتمويل وظائف ومهن طبية ومهن إدارية في المستشفيات الحكومية، ورصد ميزانية تخصص لحوالي 600 وظيفة طبية.

وسبق اجتماع "كابينيت كورونا"، الإضراب لموظفي الإدارة والصيانة وطواقم العمال في المستشفيات الحكومية، الذي يأتي احتجاجا على ظروف العمل، وتدني الأجور، والضغط بالعمل والنقص في الملكات.

ويأتي الإضراب بعد فشل المفاوضات التي جمعت وزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، برئيس لجنة العاملين في الإدارة والصيانة، إيلي بدش، حيث أنتهى الاجتماع دون إحراز أي تقدم.

وفي أيار/مايو الماضي، عم الإضراب الشامل في مستشفيات وعيادات "كلاليت"، كما أعلنت نقابة الأطباء في إسرائيل، عن إضراب في المستشفيات وصناديق المرضى، في آذار/مارس الماضي، احتجاجا على رفض وزارة المالية بقاء 600 وظيفة طبية جرى توفيرها خلال جائحة كورونا.