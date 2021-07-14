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تعيين بروفيسور سلمان زرقا منسقا لكورونا

تاريخ النشر: 14/07/2021 - 16:45

تعيين بروفيسور سلمان زرقا منسقا لكورونا
بروفيسور زرقا (المكتب الإعلامي لمستشفى "زيف")
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أعلن وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع رئيس الحكومة، نفتالي بنيت، عن تعيين مدير عام مستشفى "زيف" في صفد، بروفيسور سلمان زرقا، مديرا لـ"ماغين يسرائيل" (منسق مكافحة فيروس كورونا)، خلفا لبروفيسور نحمان أش، الذي عُين مؤخرا مديرا عاما لوزارة الصحة.

وتولى زرقا، وهو من الطائفة العربية الدرزية، منصب مدير عام مستشفى "زيف" خلال السنوات السبع الماضية. وكان عضوا في لجنة الخبراء المرافقة لمنسق كورونا. وإلى جانب ذلك، يعمل زرقا محاضرا في كلية الطب في صفد التابعة لجامعة بار إيلان، ومحاضرا في كلية العلوم الاجتماعية والصحية وفي قسم الطب العسكري في الجامعة العبرية في القدس. ويحمل شهادة الماجستير في علم الأوبئة والصحة العامة من الجامعة العبرية وخرّيج كلية الأمن القومي. وهو متخصص في الصحة العامة والإدارة العامة.

وأشغل زرقا منصب قائد مركز الخدمات الطبية في الجيش الإسرائيلي، وكان قد أقام وأشرف على مستشفى عسكري في الجولان السوري المحتلة في موازاة الحرب الدائرة في سورية. ويحمل زرقا رتبة عقيد في قوات الاحتياط.

وعقب هوروفيتس على تعيين زرقا، قائلا إن "الأسابيع الأخيرة أوضحت لنا جيّدًا أن أزمة كورونا سترافقنا لمدة طويلة. وما يقوم به ’مغين يسرائيل’ هو أمر ضروري للمحافظة على الصحة العامة. لا يساورني أدنى شكّ بأن الخبرة والمهنية التي يتمتع بهما البروفيسور زرقا ستكونان خير مساهمة لنا جميعًا في وزارة الصحة والدولة أجمعين. نحن ومدير عام وزارة الصحة، البروفيسور أش، وكافة الجهات المختصة سوف نستمر في قيادة سياسة مهنية، مدروسة ومركّزة نضع خلالها المصلحة العامة وصحة كل فرد في الدولة نصب أعيننا".

وقال زرقا إنه "سأعمل من خلال التعاون التام مع الخبراء وأصحاب المناصب السياسية، أزمة الكورونا ليست أمرًا طبّيًا فحسب، وهذا موضوع معقد يتعلق بالأمن القومي لدولة إسرائيل. علينا أن نأخذ بالحسبان كافة الاعتبارات والتداعيات خلال التعامل مع الفيروس".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#كورونا
#منسق كورونا
#الصحة الإسرائيلية
#بروفيسور سلمان زرقا

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