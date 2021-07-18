كورونا بالبلاد: 1548 إصابة بنهاية الأسبوع والحالات الخطيرة بارتفاع

شخصت 1548 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد بنهاية الأسبوع، بينها 1118 إصابة يوم الجمعة، بينما في يوم السبت شخصت 430 إصابة، في وقت تواصل الإصابات الخطيرة بالارتفاع، وكذلك الفحوصات الموجبة التي توقفت عند 1.47%، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، ارتفعت الحالات النشطة إلى 6622 إصابة غالبيتها بالطفرة الهندية بتسجيل 430 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك بلغ إجمالي الإصابات التي سجلت في البلاد منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020، قرابة 851142 إصابة.

وتظهر بيانات الصحة استمرار الارتفاع بالإصابات الخطيرة في البلاد، حيث يرقد 63 مصابا بمستشفيات البلاد بحالة خطيرة، بينهم 16 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، وخلال نهاية الأسبوع أعلن عن تسجيل وفاتين ليرتفع إجمالي وفيات كورونا إلى 6448 حالة وفاة.

كما يلاحظ ارتفاعا في عدد المصابين ممن تم تسريرهم في مستشفيات البلاد، حيث يرقد 124 مصابا، علما أنه خلال نهاية الأسبوع شخصت 20 حالة خطيرة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى الحملة الخاصة لتطعيم الأطفال والفتية من جيل 12 سنة حتى 15 سنة، وكذلك حث نحو 1.1 مليون من المواطنين البالغين الذين لم يتلقوا التطعيم، علما أنه تلقى الجرعة الأولى من اللقاح 5742274، فيما تلقى الجرعة الثانية 5225755.

ومع تفشي الطفرة الهندية، جددت وزارة الصحة فحوصات كورونا، حيث تم، أمس السبت، أخذ 29475 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 1.47% منها موجبة.

وضمن المحاولات للحد من تفشي الفيروس، لا تستبعد وزارة الصحة اعتماد الشارة الخضراء عند الدخول للإمكان المغلقة والقاعات والتجمعات التجارية، فيما صرح وزير الصحة نيتسان هوروفيتس، أن هناك احتمالا بالتوجه إغلاق جديد، ولكن الحكومة لا تناقش بهذه المرحلة هذا الخيار، وتتجه لاعتماد إجراءات وقائية للحد من تفشي الفيروس.