الجيش الإسرائيلي يحبط تهريب أسلحة على الحدود الأردنية

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، الجمعة، أنه أحبط محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود مع الأردن؛ خلال ساعات الليلة الماضية.

وذكر المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على "تويتر" أن "قوات الجيش أحبطت محاولة تهريب أسلحة إلى داخل إسرائيل في منطقة غور الأردن".

وأشار إلى أن "استطلاعات الجيش رصدت خلال ساعات الليلة الماضية، عددا من المشتبه بهم يحاولون تهريب الأسلحة".

وقال أدرعي إن "قوات الجيش أحبطت المحاولة وضبطت 23 قطعة سلاح وحوّلتها إلى الشرطة".

ولم يكشف أدرعي عمّا إذا كانت قوات الجيش قد اعتقلت أي أشخاص خلال العملية، كما لم يتهم أي جهة بالوقوف خلفها.

هذا، ولم يصدر تعليق من السلطات الأردنية، تعقيبا على البيان الإسرائيلي.