  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الصحة الإسرائيلية: 7445 إصابة جديدة بكورونا والحالات الخطيرة 726

تاريخ النشر: 19/09/2021 - 10:45

الصحة الإسرائيلية: 7445 إصابة جديدة بكورونا والحالات الخطيرة 726
قسم كورونا في مستشفى "شاعاري تسيدك" في القدس، نهاية الشهر الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الأحد، بتسجيل 7445 إصابة بفيروس كورونا، أمس، إثر إجراء 139,167 فحصا لكورونا.

ويرقد في المستشفيات 726 مريضا بحالة خطيرة، بينهم 195 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. وارتفع عدد الوفيات غلى 7511 منذ بداية الجائحة.

وتلقى 3,040,426 مواطنا الجرعة الثالثة من التطعيم المضاد لكورونا، و5,576,238 مواطنا تلقوا الجرعة الثانية، و6,062,338 تلقوا الجرعة الأولى.

وقال مدير عام وزارة الصحة، بروفيسور نحمان أش، للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، إنه "لم نخرج بعد من الموجة الرابعة، وندعو المواطنين إلى الاستمرار في تلقي التطعيم من أجل الخروج من هذه الموجة".

وأضاف أش أنه ستصل إلى إسرائيل في الشهر القريب لقاحات من صنع شركة "أسترازينيكا"، وستمنح للسكان الذين لا يستطيعون تلقي لقاحات من صنع شركتي "فايزر" و"موديرنا".

وتطرق أش إلى قرار إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، أمس بمنح الجرعة الثالثة لمن هم فوق 65 عاما فقط، وقال إنه "في الولايات المتحدة بدأوا بإعطاء التطعيم متأخرا، وهم لا يرون الأفول الواسع الذي شهدناه هنا، ولذلك جاء قرارهم بهذا الشكل".

كذلك قالت مديرة خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة، د.شارون ألروعي برايس، لموقع "واينت" الإلكتروني، إن حملة التطعيمات في إسرائيل سبقت الولايات المتحة بثلاثة أشهر.

بودكاست عرب 48

#كورونا
#فيروس كورونا
#الصحة الإسرائيلية
#لقاء "أسترازينيكا"
#fda

حوارات

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية
د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية

2021-09-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"العليا" تنظر باستئناف ضد الإخلاء بسلوان وموقف قانوني يدعم المقدسيين
"العليا" تنظر باستئناف ضد الإخلاء بسلوان وموقف قانوني يدعم المقدسيين

2021-09-19

اعتقال كممجي وانفيعات: الاحتلال نفذ عملية "تضليل" بمخيم جنين
اعتقال كممجي وانفيعات: الاحتلال نفذ عملية "تضليل" بمخيم جنين

2021-09-19

اللجنة الوزارية للتشريع تصادق على توسيع صلاحيات المحاكم الاقتصادية
اللجنة الوزارية للتشريع تصادق على توسيع صلاحيات المحاكم الاقتصادية

2021-09-19

الأكثر قراءة

"FDA" تصادق على جرعة ثالثة لمن هم في سن 65 فما فوق... هل ستتأثّر حملة التطعيم في إسرائيل؟

2021-09-18
الكشف عن قاتل العالم النووي الإيراني فخري زاده واتهامات للموساد

الكشف عن قاتل العالم النووي الإيراني فخري زاده واتهامات للموساد

2021-09-18
السقوط الحر في حضن بينيت

السقوط الحر في حضن بينيت

2021-09-18
محامو أسرى

محامو أسرى "الجلبوع": تقديرات بتهم أمنية وتشديد محكومياتهم

2021-09-18
بحثا عن كممجي وانفيعات: حواجز عسكرية واستنفار قرب جنين

بحثا عن كممجي وانفيعات: حواجز عسكرية واستنفار قرب جنين

2021-09-18