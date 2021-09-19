الصحة الإسرائيلية: 7445 إصابة جديدة بكورونا والحالات الخطيرة 726

أفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الأحد، بتسجيل 7445 إصابة بفيروس كورونا، أمس، إثر إجراء 139,167 فحصا لكورونا.

ويرقد في المستشفيات 726 مريضا بحالة خطيرة، بينهم 195 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. وارتفع عدد الوفيات غلى 7511 منذ بداية الجائحة.

وتلقى 3,040,426 مواطنا الجرعة الثالثة من التطعيم المضاد لكورونا، و5,576,238 مواطنا تلقوا الجرعة الثانية، و6,062,338 تلقوا الجرعة الأولى.

وقال مدير عام وزارة الصحة، بروفيسور نحمان أش، للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، إنه "لم نخرج بعد من الموجة الرابعة، وندعو المواطنين إلى الاستمرار في تلقي التطعيم من أجل الخروج من هذه الموجة".

وأضاف أش أنه ستصل إلى إسرائيل في الشهر القريب لقاحات من صنع شركة "أسترازينيكا"، وستمنح للسكان الذين لا يستطيعون تلقي لقاحات من صنع شركتي "فايزر" و"موديرنا".

وتطرق أش إلى قرار إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، أمس بمنح الجرعة الثالثة لمن هم فوق 65 عاما فقط، وقال إنه "في الولايات المتحدة بدأوا بإعطاء التطعيم متأخرا، وهم لا يرون الأفول الواسع الذي شهدناه هنا، ولذلك جاء قرارهم بهذا الشكل".

كذلك قالت مديرة خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة، د.شارون ألروعي برايس، لموقع "واينت" الإلكتروني، إن حملة التطعيمات في إسرائيل سبقت الولايات المتحة بثلاثة أشهر.