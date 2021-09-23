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غانتس يحادث أوستن: "حاجة لوقف استمرار تقدُّم إيران نحو الأسلحة النووية"

تاريخ النشر: 23/09/2021 - 20:43

غانتس يحادث أوستن: "حاجة لوقف استمرار تقدُّم إيران نحو الأسلحة النووية"
غانتس وأوستن خلال لقاء سابق (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

تحدث وزير الأمن الإسرائيليّ، بيني غانتس، مع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، بحسب ما أفادت وزارة الأمن الإسرائيلية في بيان، مساء اليوم الخميس.

وذكر البيان أن "الجانبين بحثا آخر التطورات في المنطقة، بما في ذلك الحاجة لوقف استمرار تقدُّم إيران نحو الأسلحة النووية، والانسحاب الأميركيّ من أفغانستان".

كما ورد أن غانتس "شكر وزير الدفاع (الأميركي) على استمرار دعم الإدارة الأميركية والبنتاغون في عمليات تجهيز إسرائيل وتعزيزها، من أجل ضمان أمنها".

وكان أوستن، قد قال خلال لقائه لقائه برئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، الشهر الماضي، إن واشنطن، مُلتزمة بالحفاظ على قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد إيران وأذرعها.

كما ذكر حينها أن "الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز العلاقات الإستراتيجية مع إسرائيل"، مضيفا: "الإدارة (الأميركية) ملتزمة بأمن إسرائيل وحقّها في الدفاع عن نفسها".

وذكر أوستن أنّ هذا "ينعكس في المساعدة الأمنية، وإدارتنا ملتزمة بضمان استمرار القبة الحديدية في حماية المواطنين الإسرائيليين".

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#بيني غانتس
#ويد أوستن

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