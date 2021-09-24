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الصحة الإسرائيلية: 19 وفاة بكورونا و6314 إصابة جديدة بالفيروس

تاريخ النشر: 24/09/2021 - 09:57

الصحة الإسرائيلية: 19 وفاة بكورونا و6314 إصابة جديدة بالفيروس
مركز تطعيم ضد كورونا في القدس (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أظهرت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، أن 19 مريضا بفيروس كورونا توفوا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7611 منذ بداية الجائحة.

وشُخصت 6314 إصابة جديدة بالفيروس، أمس، إثر إجراء 124,783 فحصا لكورونا، ونسبة الفحوصات الإيجابية 5.14%. وأصيب بفيروس كورونا 1,256,600 شخص منذ بداية الجائحة.

ويرقد 1029 مريضا بكورونا في المستشفيات، بينهم 703 مرضى في حالة خطيرة، ويخضع 203 مرضى منهم لتنفس اصطناعي. ووصفت حالة 274 مريضا بأنها حرجة.

وتلقى 3,154,008 أشخاص جرعة التطعيم الثالثة المضادة لكورونا، فيما تلقى الجرعة الثانية 5,605,489 شخصا، وبلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى 6,081,276 شخصا.

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#كورونا
#فيروس كورونا
#الصحة الإسرائيلية

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